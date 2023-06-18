Дмитрий Крутой: рынки третьих стран, сотрудничество с Китаем и выход из пандемийной экономики. Большой разговор

Новости Беларуси. Санкции санкциями, а экономика Беларуси вышла на положительные темпы роста. На неделе стало известно, что ВВП за пять месяцев вырос на 0,9 % по сравнению с таким же периодом 2022 года. Практически все отрасли уже в положительной зоне. Промышленность выросла более чем на 4 %, сельское хозяйство – на 5,4 %, торговля добавила по 3 %, инвестиции увеличились на 2,5 %. Но расслабляться не стоит. Ведь правительство прогнозировало рост экономики в этом году более чем на 3 %. Во многом успех зависит от экспорта. На неделе глава государства принял верительные грамоты послов 9 государств.

Среди них как наши старые проверенные партнеры – это о Таджикистане. Да и с Ираном наметился явный прогресс. Как отметил глава государства на церемонии, сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. По-новому строим отношения и с Африкой. Этот континент набирает и политическую, и экономическую силу. Будущее за Африкой – эти слова были адресованы послу Ганы в Беларуси. Наша страна готова участвовать не только в сельскохозяйственных, но и в инфраструктурных, энергетических проектах, которые реализуются в этом государстве. Одним словом, мы за конструктивный, равноправный диалог со всеми, кто готов разговаривать на равных. Похоже такой подход к жизни разделяют и в Африке, страны которой все больше понимают, что мир движется к многополярности. А от западной экспансии, в том числе финансовой, пришла пора избавляться. Об этом на неделе заявил президент Кении и сорвал аплодисменты.

Уильям Самои Руто, президент Кении:

Почему торговля между Джибути и Кенией ведется в долларах? В этом нет смысла. Давайте будем расплачиваться долларами США, когда торгуем с США. А когда торгуем с Джибути, будем использовать местную валюту. О том, что Африка входит в нашу экспортный круг интересов, рассказал в интервью нашей программе и посол Беларуси в России. А на какие еще рынки у нас есть виды? Об этом Оксана Семашко поговорила с Дмитрием Крутым. Оксана Семашко, корреспондент:

Дмитрий Николаевич, страны дальней дуги для нас в последнее время, месяцы, год, два, стали еще ближе. Мы стали видеть друг друга, быть полезными. Латиноамериканский регион сейчас недооцененный

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Вы абсолютно правы. Невзирая на сейчас высокую долю в нашей торговле Российской Федерации, основной рынок, конечно, у нас более 60 %. Тем не менее руководство страны мне как послу ставит задачу активно работать с третьими странами. В первую очередь это Африка, Латинская Америка, Азия. Главный акцент на сегодня – это Африканский континент. Общий объем торговли у Беларуси с Африкой уже превышает 200 миллионов долларов. Конечно, такие визиты, как визит нашего Президента в Зимбабве, дают сразу огромный толчок. Единственное, конечно, нужна наполняемость, нужны контракты, совместные кооперационные проекты либо логистические схемы по движению продукции. Это тоже приемлемо. И многие африканские страны это предлагают. Латиноамериканский регион абсолютно, с моей точки зрения, сейчас недооцененный. Невзирая на какие-то политические аспекты, большинство стран Латинской Америки абсолютно дружественны к нам. У меня очень хороший контакт фактически со всеми послами. У нас очень эффективный формат белорусско-латиноамериканского форума, где мы презентовали, в последний раз как раз был акцент на вопросы логистики и финансовых схем, движения денег, оплаты за нашу продукцию. Мы при этом обсудили ряд интересных кооперационных проектов, сборочное производство нашей техники на рынке Латинской Америки с учетом, конечно, климатических и прочих особенностей.

Дмитрий Крутой:

Ну и азиатский вектор. Помимо Китая, крупнейшего нашего партнера, сейчас очень активно отношения развиваются с Индонезией. Традиционно у нас такая была моноторговля, превалировали калийные удобрения либо нефтепродукты. Но сейчас номенклатура расширяется. И сельское хозяйство, и легкая промышленность, и нефтехимия. На самом деле, ассортимент растет, и количество групп товаров увеличивается. И мы будем всячески этому способствовать. Китайцы поняли, что качество белорусской продукции в любом сегменте – это бренд

Оксана Семашко:

Что делается по линии посольства в плане усиления, укрепления взаимодействия, например, с Китаем? Дмитрий Крутой:

Китай сегодня – это самый желанный, наверное, рынок в мире. Внутренний рынок самого Китая. Работать там сложно, конкуренция огромная. Там, по сути, хотят работать все мировые компании. Мы это видим по сегменту, допустим, сельского хозяйства. Насколько сложно, как вы говорите, скрупулезно идет аккредитация, открытие наших предприятий для работы на рынке Китая. Очень сложные логистические цепочки, маршруты. Тем не менее за последние три года, невзирая на пандемию, у нас есть существенный прирост именно по сельскохозяйственной группе. Плюс деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность – эти товары в начале тоже очень сложно воспринимались китайским рынком. На сегодня идут уже активные продажи, китайцы поняли, что все-таки качество белорусской продукции в любом сегменте, в любой отрасли нашей экономики – это бренд. И поэтому я лично ожидаю очень серьезного прорыва на китайском направлении в ближайшие год-два. Пандемия закончилась, все связи потихонечку восстанавливаются. И торговый канал, и инвестиционный канал расширяются. «Через год-два мы проблему логистики просто забудем»

Оксана Семашко:

Вместе с тем сейчас наблюдается такая ситуация, что в несколько неловком положении некоторые предприятия. Частные, государственные. Задерживают поставки техники, например, в Африку, в латвийских портах.