Александр Осенко: «Их активно готовили для свержения власти, но в Беларуси это не прошло»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В Беларуси на сегодня ситуация совершенно иная, хотя предпосылки были. Благодаря успешной и качественной работе белорусских спецслужб эти зародыши были вытеснены из территории Республики Беларусь. Но когда, на ваш взгляд, эти предпосылки были уже видны?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я столкнулся с элементами нацизма еще в Новополоцке в 2010-2012 годах. Тогда обратил внимание, что это зарождалось в группировке молодых людей, называемых фанатами футбола, то есть околофутбольная тусовка, когда в одно из заведений Новополоцка пришли молодые, красивые парни в белых футболках с аббревиатурой «18», «88», «14». Никто не понимал, что это, но в конце этой великолепной вечеринки они сняли свои футболки и начали зиговать. Есть у них свастика и прочее, о чем мы говорили. И вот тогда силовики очень четко это отработали. Самое главное, что эти молодые люди, которые участвовали в этой тусовке, изначально приходили и проповедовали ЗОЖ, великолепная физическая подготовка, хорошее образование. Последняя черта, когда они себя проявили, была тогда, когда они начали пытаться зарегистрировать «Совесть-18». Это закодированные слова «Совесть Адольфа Гитлера». Благодаря тому государственному устрою, той государственной политике, которая осуществляется нашим Президентом, наши силовики очень четко зачистили. И мы увидели, что эти молодые люди проходили обучение именно в лагерях Западной Украины. Это «Зарница» и прочие игры, где под этим видом им навязывались неонацистские взгляды. Обратите внимание, это были 2010-2012 годы.