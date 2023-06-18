Заезжают даже в самые далёкие деревни! Как несут службу врачи передвижных амбулаторий?

Новости Беларуси. 18 июня в Беларуси отмечают День медицинских работников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им в последнее время досталось, но что поделать – требования ко всем высокие, а уж тем более к людям, в руках которых наша жизнь и здоровье. Естественно, это придает особый статус профессии. Но практически во всех интервью врачи признаются, что в их работе нет ничего специфического. Они просто выполняют свой долг и не чувствуют себя героями. Хотя наверняка у каждого из нас есть за что поблагодарить наших докторов и медсестер. А кто-то им и вовсе обязан жизнью в прямом смысле. Так что и наша программа присоединяется к поздравлениям.

Уже несколько лет по белорусским деревням и селам колесят передвижные амбулатории, чтобы даже в самых отдаленных местечках наши люди чувствовали помощь и заботу об их здоровье. Кристина Протосовицкая провела день с теми, кто везет медицину в массы.

Сегодня в маршрутном листе амбулатории на колесах – две деревни, за месяц удается доехать до 35. Полесский уголок – отдаленные от Пинска местечки Валище и Хворосно. До города порядка 40 километров, до ближайшей участковой больницы – семь.

Николай Сапроненко, водитель Пинской центральной поликлиники:

В основном диапазон – 100-150 километров. Стараемся не опаздывать, чтобы люди не ждали, нареканий не было. Автомобиль поддерживаем в технически исправном состоянии. Нередко люди благодарности говорят, что не забываем – даже в самые далекие деревни заезжаем. Население этой деревни – чуть меньше полутысячи человек. Здесь есть свой ФАП, местный фельдшер присоединяется к бригаде медиков. В передвижном комплексе берут анализы, делают ЭКГ, консультирует врач. Могут принимать и узкие специалисты: кардиолог или онколог. Поликлинику на колесах здесь ждут – многолюдно, но свой ФАП местные в обиду не дадут.

И давление померяют, и анализ крови сделают и на холестерин, и на сахар.

– А результаты вы можете узнать у фельдшера своего?

– Да, она скажет. Позвонит и скажет нам.

– Но ФАПы должны быть, по вашему мнению?

– Да. А что мы без ФАПа? Никуда. Чуть что, позвоним, и она тут как тут.

На ваш взгляд, ФАП должен быть в деревне?

– Должен, а куда же мы? В Логишин обратиться в поликлинику, автобус завезет туда далеко, а с нашими ногами дойти очень трудно.

Вы довольным своим фельдшером?

– Конечно, очень довольны. Очень довольны. Она никогда не откажет. Там, где есть ФАПы, передвижной комплекс приближает для сельчан возможности амбулатории. Для маломобильных пациентов «поликлиника», по сути, подъезжает под дверь, а есть и те, для кого подход «на колесах» и вовсе стал главной надеждой.

Алла Войтович, врач по медицинской профилактике Пинской центральной поликлиники:

На те населенные пункты, которые удалены от города на большие расстояния, у них не было ФАПа вообще никогда, это стало очень хорошим подспорьем для населения.

Таблеток мне дали, я получаю от сахара. Тоже тут получила, не надо ехать уже в Логишин в поликлинику. Хорошо.

– Хороший формат, когда медицина приезжает к вам, а не вы к ней?

– Конечно! За год такой работы в движении медики смогли помочь 4 500 сельчан. 85 % из них – это люди пенсионного возраста. Из первых уст настойчиво спрашиваем о качестве медицины в самых сельских кулуарах.

Плохо – полежал, встал, то валидолину, то корвалолину, попил-попил и пошел, зелле будет.

– У вас в деревне своя философия здоровья, правильно? Если огород ждет, болит, не болит – надо.

– Да-да.

Вы точно правду нам говорите?

– Точно правду говорим вам. А что нам от вас скрывать? Главное, чтобы мир был. Мир – главное на земле. Слава богу, что Лукашенко такой настойчивый, упористый – настоящий хозяин.

– А вы слышали, что он говорил про медицину?

– Конечно, про медицину я слышала. Правильно он ставит вопрос.

А какая самая главная проблема сегодня ФАПов как самого базового уровня медицины? Андрей Тиханов, заведующий Логишинской городской больницей:

Дело в том, что я бы выделил все-таки кадровую. За нашей больницей закреплено восемь ФАПов. На четырех из них нет фельдшеров. И мы производим выезды, ведем прием, осматриваем людей на дому, в том числе благодаря тому, что есть такой ФАП, мы можем себе это позволить. Водитель и помощник врача – бессменные в медицинском комплексе. Марина Кивачук или, как называют девушку местные, «наша красавица» – из потомственной медицинской семьи, династия началась с дедушки.

Марина Кивачук, помощник врача общей практики Пинской центральной поликлиники:

Я когда брала целевое направление, должна была отработать три года. И вот в августе заканчивается мое целевое. Но я буду продлевать контракт и дальше оставаться здесь работать.

– Почему?

– Потому что нравится.

– Как вы думаете, молодым людям в медицине сегодня нужны дополнительные стимулы, чтобы оставаться в профессии, закрепляться на местах?

– Наверное, создание условий, потому что проживание на селе, насколько мне известно, как я общаюсь с другими фельдшерами молодыми, самое элементарное – туалет, как все городскими жителями на данный момент являются, хочется, чтобы был в доме, а не на улице. Тот же душ, ванна.

Направляемся в Хворосно – именно там год назад закрыли ФАП. Согласие населения получили в обмен на обещание: каждую неделю будет приезжать комплекс. Мера крайняя – медики не скрывают, а главной причиной называют сокращение жителей. В Хворосно проживает порядка 75.

Мария Савицкая, жительница деревни Хворосно:

Хвайны медпункт, большой, построенный, кирпичный. А забрали. Мало, наверное, населения.

– Это хорошая альтернатива или все-таки медпункт был лучше?

– Лучше, там доктор сидит. А тут надо ждать.

Именно в таких деревнях, как Хворосно, ФАП, как правило, остается последним «маяком» для местных. Ведь школы, клуба или детского сада давно уже нет или не было вовсе. И тогда это вопрос не только медицинской, а даже социальной, человеческой поддержки. Закрывать ли – вопрос, на который уже ответил глава государства. ФАПы по максимуму сохранят.

Андрей Тиханов:

Сколько бы мы не считали нужным такой комплекс, где-то и экономия, и ее что-то, все равно людям хочется, чтобы был ФАП. Непосредственно куда они могли бы обратиться, поговорить, с людьми встретиться.