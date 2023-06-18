Александр Осенко: возрождению неонацизма в Украине способствовали коллективные силы Запада

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Вы человек, рожденный в СССР. Могли ли вы себе представить, что в XXI веке мы будем говорить на территории Республики Беларусь об Украине в контексте того, что именно там сегодня появилось фашистское, неонацистское движение?