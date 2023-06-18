Александр Осенко: возрождению неонацизма в Украине способствовали коллективные силы Запада
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Вы человек, рожденный в СССР. Могли ли вы себе представить, что в XXI веке мы будем говорить на территории Республики Беларусь об Украине в контексте того, что именно там сегодня появилось фашистское, неонацистское движение?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я не мог себе этого представить. Но те предпосылки, которые происходили в Украине с 2014 года (и даже ранее), свидетельствуют о том, что возрождение неонацизма в Украине могло быть, потому что этому способствовали коллективные силы Запада.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Честно говоря, для меня появление неонацистских движений на территории современной Украины большим удивлением не стало, потому что я на опыте своей собственной семьи, по рассказам дедушек, бабушек, знаю об украинском коллаборационизме. К сожалению, из-за этого коллаборационизма нескольких моих предков в буквальном смысле заживо закопали. И сделали это отнюдь не немцы, а представители местного населения, которые восторженно встречали гитлеровские войска. Если рассуждать, на территории каких бывших советских республик мог появиться неонацизм, то первое, что приходит в голову, – это Прибалтика, а потом Украина, к сожалению.
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