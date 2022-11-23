Как вкусно приготовить огурцы с мёдом? Знаем очень хороший рецепт

Лена Климук, кулинар:
В этом рецепте я вспомню своего дедушку, потому что именно он впервые дал мне попробовать огурец с медом.
Лена Климук, кулинар:
В этом рецепте я вспомню своего дедушку, потому что именно он впервые дал мне попробовать огурец с медом.
Я предварительно разогрела духовку до 200 градусов. Хочу отправить ломтик хлеба подсушиться.
Перед тем как обжарить клинковый сыр, я разогрею сковородку. Нарежем его на достаточно толстые ломтики. Нальем капельку масла и выкладываем сыр на сковородку. С одной стороны сыр обжарился, и мы его переворачиваем. Клинковый сыр обжаривается очень быстро, поэтому выключаем сковородку и перекладываем на тарелку.
Нарежем огурец тонкими кружочками. Хлеб уже прогрелся, достаем его из духовки. Сервируем наш завтрак.
Хлеб намазываем мягким творогом. Выкладываем теплый сыр. Сверху – ломтики свежего огурца. А теперь мед.
Обязательно используйте мед в кулинарии, ведь это наше здоровье. Завтрак готов.
*На правах рекламы.