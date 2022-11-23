Как вкусно приготовить огурцы с мёдом? Знаем очень хороший рецепт

Лена Климук, кулинар: В этом рецепте я вспомню своего дедушку, потому что именно он впервые дал мне попробовать огурец с медом.

Перед тем как обжарить клинковый сыр, я разогрею сковородку. Нарежем его на достаточно толстые ломтики. Нальем капельку масла и выкладываем сыр на сковородку. С одной стороны сыр обжарился, и мы его переворачиваем. Клинковый сыр обжаривается очень быстро, поэтому выключаем сковородку и перекладываем на тарелку.