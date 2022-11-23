Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Сирию. О чём будут общаться политики?

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 ноября пройдут переговоры на уровне правительств. Завтра Роман Головченко встретится с президентом Сирии Башаром Асадом.

Речь пойдет о развитии сотрудничества между странами. Фон для этого не самый благоприятный, но и Беларусь, и Сирия намерены сообща противостоять экономическим санкциям, к которым и нам, и Сирии уже не привыкать.