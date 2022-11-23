Прямой эфир

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Сирию. О чём будут общаться политики?

23 ноября 2022 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 ноября пройдут переговоры на уровне правительств. Завтра Роман Головченко встретится с президентом Сирии Башаром Асадом.  

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Сирию. О чём будут общаться политики?-1

Речь пойдет о развитии сотрудничества между странами. Фон для этого не самый благоприятный, но и Беларусь, и Сирия намерены сообща противостоять экономическим санкциям, к которым и нам, и Сирии уже не привыкать.  

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Сирию. О чём будут общаться политики?-4

В 2021-м товарооборот между странами превысил 8 миллионов долларов. Это плюс 40 % к уровню предыдущего года.  

# Беларусь-Сирия # общество # Роман Головченко # Башар Асад # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как вкусно приготовить огурцы с мёдом? Знаем очень хороший рецепт
23 ноября 2022 12:18

Как вкусно приготовить огурцы с мёдом? Знаем очень хороший рецепт

Белорусская промышленность достигла максимального уровня рентабельности за 10 лет
23 ноября 2022 11:20

Белорусская промышленность достигла максимального уровня рентабельности за 10 лет

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества
23 ноября 2022 10:53

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества