Почему в Беларуси сложно внедрить электробусы в небольшие города? Вот что рассказал депутат

Новости Беларуси. Белорусской промышленности удалось достичь максимального уровня рентабельности продаж за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики парламентарии не упускают возможность задать вопросы правительству. 23 ноября их интересовало все – от дальнейшего противодействия нашей страны всевозможным ограничениям до энергоснабжения и транспортного обеспечения. В планах производство белорусско-российских легковушек, антисанкционных электробусов, а также обновление парка машин скорой помощи.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть некоторые объективные, субъективные причины и проблемные вопросы, которые я вынес и поставил перед членами правительства, чтобы можно было их синхронизировать и получить на них ответы. Прежде всего это касается сроков покупки, внедрения электробусов непосредственно в такие города как Барановичи. Ведь сегодня и вопросы, связанные с устройством зарядных станций, – это тоже средства – и подготовка непосредственно транспортных предприятий к приему этих электробусов. Задача непростая и требует поэтапного подхода.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы создаем и созидаем для нашего настоящего и будущего. Коллективы делают все для того, чтобы эти санкции тем или иным образом обойти. Простой элементарный пример – это импортозамещение. Сейчас открылись новые возможности. Будь то с Российской Федерацией и с тем же самым азиатским рынком, который могут нам ту или иную продукцию заменить по заранее поставляемым европейским аналогам.