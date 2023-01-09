Активная жизнь на пенсии. Пожилых людей с зимними праздниками поздравляют по всей Беларуси

Новости Беларуси. Трогательная, новогодняя, теплая и заботливая. Акция «От всей души» продолжает шагать по стране. Она завершится уже в конце этой недели, а пока все больше пожилых людей получают поздравления с зимними праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси такая благотворительная акция проводится впервые, инициатива принадлежит Президенту. Подключились не только центры соцобслуживания, активисты БРСМ и пионеры, но и должностные лица страны. Эмоции дня – в репортаже Галины Буро.

Витебчанин Анатолий Прусаков говорит, что уже и не вспомнит, когда в последний раз так волновался перед приходом гостей. К визиту готовился с самого утра. Ведь рассказать и показать есть что: 3-летним ребенком вместе с сестрами он прошел через витебский концлагерь «5-й полк». Кроме страшных воспоминаний, которые не стереть, трепетно хранит самое дорогое – фронтовые письма родных братьев, где маленькому Толе передают привет. А позже пришли на них похоронки. Малолетний узник и сегодня со слезами вспоминает возвращение домой.

Анатолий Прусаков, житель Витебска:

Когда приехали сюда, пришли в Витебск к своему дому – мы были самые счастливые люди, потому что дом сохранился. И началась здесь жизнь по-другому. Дверь в квартире сегодня только и успевают открывать. На пороге школьники и активисты БРСМ.

Поздравляем вас с наступившими новогодними праздниками. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! Благотворительная акция «От всей души» в эти дни стала узнаваемой и поистине всенародной. Она объединила поколения белорусов: молодежь и пожилых. Ведь у старших есть чему поучиться. Их мудрость и опыт – нам пример.

Богдан Конаневич, ученик СШ № 29 Витебска:

Молодежь должна ходить к ветеранам, поздравлять их с праздниками. Слушать их, помогать им по жизни.

Наклоняем голову вправо, голову – влево. На занятия фитнесом в Лидском центре соцобслуживания населения очередь из пенсионеров. Школа здоровья, кружок садоводов, курсы шитья и вязания, компьютерная грамотность и даже занятия с психологом для профилактики возрастных изменений мышления. Всего 14 кружков, клубов и досуговых объединений, где каждый пожилой человек может найти себе занятие по душе.

Светлана Томашевич много лет отработала мастером на предприятии по производству сельхозтехники. А на пенсии обнаружила тягу к творчеству – теперь руководит театральным кружком. И очень рада, что в такие добрые дни зимних праздников их, пожилых тружеников, не забывают.

Светлана Томашевич, жительница Лиды:

Я очень благодарна нашему Президенту, что он дал возможность нам, пенсионерам, раскрыть свои все потенциальные возможности, которые сидели когда-то много лет, и выразить их вот сейчас, теперь. Это, понимаете, просто очень хорошо, что вот для нас, пенсионеров, дли вот эту возможность. И, естественно, эти акции, концерты – это такая прелесть, такая отдушина. Это говорит о том, что жизнь на пенсии продолжается.

Пожилые люди Лидского района, многие из которых годы труда посвятили агропромышленному комплексу, с восторгом восприняли новость, что в этот день именно они будут в центре внимания. Для них яркий концерт, теплые слова благодарности за труд, подарки и что-то необычное – дегустация современной продукции местных сельхозпроизводителей.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Те люди, которые закладывали фундамент благосостояния нашего государства, должны быть не забыты. Сегодня я встретился с ветеранами Лидского района. Они и сегодня живут жизнью республики и готовы отдавать то, что могут, для нашей республики. Те знания, которые у них есть, нужно передать поколению, чтобы они работали на благосостояние нашей родины.

Тепло и трогательно, в унисон с названием новогодней благотворительной акции «От всей души» для пожилых людей страны. С волшебным настроением и посильной помощью она заглянет к одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам, чтобы на душе у них в светлые праздники было тепло от искреннего внимания.