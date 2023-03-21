Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории

Новости Беларуси. Скорбная дата. 22 марта исполняется 80 лет со дня трагедии Хатыни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За один вечер фашисты стерли деревню с земли, превратили в пепел. Слезы и боль не исчезают и со временем. Напомним, в 1943-м каратели заживо сожгли 149 мирных жителей, в том числе 75 детей. По ком звонят колокола – материал Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Это место на карте Минской области известно каждому белорусу и за пределами нашей страны. Хатынь. Вот уже 80 лет история небольшой белорусской деревушки является символом жестокости и бесчеловечности.

22 марта 1943 года фашистские захватчики навсегда стерли с лица земли 26 домов. Вместе с ними не стало и 149 жителей, сожженных заживо, половина из которых – дети. Теперь на месте тех трагических событий стоит мемориальный комплекс – храм под открытым небом. Здесь всегда тишина. Лишь каждые 30 секунд над бывшей деревней проплывает скорбный колокол. Как напоминание о всех погибших в годы войны.