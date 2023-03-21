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Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории

21 марта 2023 19:33
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Новости Беларуси. Скорбная дата. 22 марта исполняется 80 лет со дня трагедии Хатыни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За один вечер фашисты стерли деревню с земли, превратили в пепел. Слезы и боль не исчезают и со временем. Напомним, в 1943-м каратели заживо сожгли 149 мирных жителей, в том числе 75 детей.  

По ком звонят колокола – материал Анны Куртасовой.  

Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории-1

Анна Куртасова, корреспондент:  
Это место на карте Минской области известно каждому белорусу и за пределами нашей страны. Хатынь. Вот уже 80 лет история небольшой белорусской деревушки является символом жестокости и бесчеловечности.  

Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории-4

22 марта 1943 года фашистские захватчики навсегда стерли с лица земли 26 домов. Вместе с ними не стало и 149 жителей, сожженных заживо, половина из которых – дети. Теперь на месте тех трагических событий стоит мемориальный комплекс – храм под открытым небом. Здесь всегда тишина. Лишь каждые 30 секунд над бывшей деревней проплывает скорбный колокол. Как напоминание о всех погибших в годы войны.  

Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории-7

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Великая Отечественная война # общество # Анна Куртасова # Артур Зельский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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