В Минском колледже лёгкой промышленности и комплексной логистики прошёл день открытых дверей
Познакомиться с профессией. Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики распахнул двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярко, красочно и интересно были представлены все специальности.
Гости колледжа смогли пообщаться с преподавателями и учащимися, посетить мастер-классы и продемонстрировать свои навыки, узнать о правилах поступления и условиях обучения, задать интересующие вопросы. К слову, в колледже можно получить образование по всем видам логистической деятельности и швейному профилю.
Варвара Князюк, учащаяся средней школы № 77 Минска:
Выбираем, куда лучше поступить. В разные колледжи хожу на дни открытых дверей. Я рассматриваю профессию операционный логист, потому что мне интересно, как расставляются пути, по поводу перевозок и составления их.
Ульяна Петровская, учащаяся средней школы № 77 Минска:
Интересно посмотреть различные колледжи. И тут как раз есть демонстраторы одежды, что интересно.
Марина Мушницкая, директор Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:
Для каждого молодого человека и для его родителей очень важен выбор будущей профессии. И, конечно, совсем необязательно, чтобы эта профессия лежала в области высшего образования. Многие молодые люди по окончании базовой школы могут себя попробовать в будущих рабочих профессиях.
Сегодня учреждение – одно из ведущих по подготовке кадров для легкой промышленности и логистики в столице. Колледж сотрудничает с ведущими предприятиями. У учащихся есть возможность стажировки и практики на различных производственных площадках.