В Минском колледже лёгкой промышленности и комплексной логистики прошёл день открытых дверей

Познакомиться с профессией. Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики распахнул двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярко, красочно и интересно были представлены все специальности. Гости колледжа смогли пообщаться с преподавателями и учащимися, посетить мастер-классы и продемонстрировать свои навыки, узнать о правилах поступления и условиях обучения, задать интересующие вопросы. К слову, в колледже можно получить образование по всем видам логистической деятельности и швейному профилю.

Варвара Князюк, учащаяся средней школы № 77 Минска:

Выбираем, куда лучше поступить. В разные колледжи хожу на дни открытых дверей. Я рассматриваю профессию операционный логист, потому что мне интересно, как расставляются пути, по поводу перевозок и составления их.

Ульяна Петровская, учащаяся средней школы № 77 Минска:

Интересно посмотреть различные колледжи. И тут как раз есть демонстраторы одежды, что интересно.