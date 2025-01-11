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В Минском колледже лёгкой промышленности и комплексной логистики прошёл день открытых дверей

11 января 2025 18:50
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Познакомиться с профессией. Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики распахнул двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярко, красочно и интересно были представлены все специальности.

Гости колледжа смогли пообщаться с преподавателями и учащимися, посетить мастер-классы и продемонстрировать свои навыки, узнать о правилах поступления и условиях обучения, задать интересующие вопросы. К слову, в колледже можно получить образование по всем видам логистической деятельности и швейному профилю.

В Минском колледже лёгкой промышленности и комплексной логистики прошёл день открытых дверей-2

Варвара Князюк, учащаяся средней школы № 77 Минска:
Выбираем, куда лучше поступить. В разные колледжи хожу на дни открытых дверей. Я рассматриваю профессию операционный логист, потому что мне интересно, как расставляются пути, по поводу перевозок и составления их.

В Минском колледже лёгкой промышленности и комплексной логистики прошёл день открытых дверей-4

Ульяна Петровская, учащаяся средней школы № 77 Минска:
Интересно посмотреть различные колледжи. И тут как раз есть демонстраторы одежды, что интересно.

В Минском колледже лёгкой промышленности и комплексной логистики прошёл день открытых дверей-6

Марина Мушницкая, директор Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:
Для каждого молодого человека и для его родителей очень важен выбор будущей профессии. И, конечно, совсем необязательно, чтобы эта профессия лежала в области высшего образования. Многие молодые люди по окончании базовой школы могут себя попробовать в будущих рабочих профессиях.

Сегодня учреждение – одно из ведущих по подготовке кадров для легкой промышленности и логистики в столице. Колледж сотрудничает с ведущими предприятиями. У учащихся есть возможность стажировки и практики на различных производственных площадках.

# Марина Мушницкая # Образование в Беларуси

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