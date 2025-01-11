Получить медпомощь в выходные и праздничные дни на платной основе можно в 265 клиниках Беларуси
Пилотный проект белорусских медиков, когда в выходные и праздничные дни в государственных клиниках можно получить медуслуги на платной основе, себя оправдал. На протяжении двух лет в тестовом режиме работали почти 4 десятка учреждений. И сейчас, когда очевидно, что этот формат востребован, он может быть введен в постоянную практику.
Разумеется, такая работа была организована не в ущерб основной нагрузке клиники по оказанию бесплатной помощи. Медуслуги в выходные и праздники – для пациентов дополнительная альтернатива, а для медицинских учреждений возможность заработать. Платные услуги проводили по наиболее популярным направлениям. Это травматология, урология, нейрохирургия и эндоскопические исследования. По итогом эксперимента было принято решение использовать такой формат работы на постоянной основе. Соответствующее постановление подписали в Совете министров.
Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это дает возможность оказывать многие виды помощи, начиная от хирургической и заканчивая офтальмологической, от оториноларингологической и так далее. В выходные и праздничные дни то, что раньше было доступно только в частных медцентрах, а на настоящий момент – это доступно в том числе в государственных. Что дает возможность врачам непосредственно осуществлять свою медицинскую деятельность на том рабочем месте, на котором они находятся изначально в будние дни, не отправляясь на подработки в другие медцентры, что в принципе просто логистически удобно.
В числе участников эксперимента – Минская областная клиническая больница. В прошлом году здесь провели 170 операций на платной основе. В том числе сложные и высокотехнологичные хирургические вмешательства, которые на сегодняшний день проблематично реализовать в коммерческих организациях.
Егор Боровик, заместитель главного врача Минской областной клинической больницы:
У нас есть возможность оказания этих услуг в выходные и праздничные дни. Самое важное – без ущерба для оказания экстренной медицинской помощи нашим пациентам, так как для этого выводится отдельная хирургическая бригада. Самым важным является тот факт, что реализация этого постановления никаким образом не повлияет на объем гарантированной бесплатной медицинской помощи населению Минской области и страны в целом.
Это нововведение – важный шаг к более современному и гибкому подходу в системе здравоохранения. К тому же новация позволяет сделать медицинские услуги более доступными и оперативными.