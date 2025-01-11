Получить медпомощь в выходные и праздничные дни на платной основе можно в 265 клиниках Беларуси

Пилотный проект белорусских медиков, когда в выходные и праздничные дни в государственных клиниках можно получить медуслуги на платной основе, себя оправдал. На протяжении двух лет в тестовом режиме работали почти 4 десятка учреждений. И сейчас, когда очевидно, что этот формат востребован, он может быть введен в постоянную практику.

Разумеется, такая работа была организована не в ущерб основной нагрузке клиники по оказанию бесплатной помощи. Медуслуги в выходные и праздники – для пациентов дополнительная альтернатива, а для медицинских учреждений возможность заработать. Платные услуги проводили по наиболее популярным направлениям. Это травматология, урология, нейрохирургия и эндоскопические исследования. По итогом эксперимента было принято решение использовать такой формат работы на постоянной основе. Соответствующее постановление подписали в Совете министров.

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Это дает возможность оказывать многие виды помощи, начиная от хирургической и заканчивая офтальмологической, от оториноларингологической и так далее. В выходные и праздничные дни то, что раньше было доступно только в частных медцентрах, а на настоящий момент – это доступно в том числе в государственных. Что дает возможность врачам непосредственно осуществлять свою медицинскую деятельность на том рабочем месте, на котором они находятся изначально в будние дни, не отправляясь на подработки в другие медцентры, что в принципе просто логистически удобно.

В числе участников эксперимента – Минская областная клиническая больница. В прошлом году здесь провели 170 операций на платной основе. В том числе сложные и высокотехнологичные хирургические вмешательства, которые на сегодняшний день проблематично реализовать в коммерческих организациях.