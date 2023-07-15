Эстонская народная музыка с оперными нотками! Пообщались с членом жюри «Славянского базара»
Продолжаем приятное общение с членами жюри музыкального поединка «Славянского базара» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. У нас в студии Мария Веретенина, очаровательная судья из Эстонии.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы узнали, что у вас белорусские корни. Это правда?
Мария Веретенина, член жюри XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»:
Моя бабушка из Беларуси. И я была последний раз в Беларуси 20 лет. Мне очень нравится Беларусь. И все детство до шести лет я провела в белорусских полях.
Ольга Бурлакова:
В Витебской области!
Мария Веретенина:
В Витебской области, да. По миру немного путешествовала.
Ольга Бурлакова:
Этот музыкальный инструмент эстонский, финский или итальянский?
Александр Меженный, ведущий:
Это цимбалы, только обрезанные, укороченные.
Мария Веретенина:
На самом деле это эстонский народный инструмент. Он называется каннель, но этот инструмент идет из IV века – лютня. И на самом деле есть везде, во всем мире. Как в Беларуси, так и в Африке, в Англии. Этот инструмент сделан из березы, очень легкий. И раньше, в старину, вместо струн (сейчас они натянуты фортепиано) был конский волос. Я пишу песни. Здесь шесть нот. Из шести нот можно написать настолько разные мелодии: и народные, и оперные, и эстрадные.
Александр Меженный:
Песни из трех аккордов знаем, из шести нот сейчас услышим.
Мария Веретенина:
Народная песня на мою музыку. Называется «Когда я была молоденька».
Александр Меженный:
Извините, мы вам не подпели. Но желание было.
Ольга Бурлакова:
Мурашки не покидают, очень красиво.
Мария Веретенина:
Эту песню я специально написала для Мариинского театра. Меня попросили исполнить эстонскую народную песню. И так как народные песни все очень короткие, я решила добавить в эту песню оперные нотки. И специально ее написала.
Ольга Бурлакова:
Мы как будто в сказке очутились.
Александр Меженный:
Еще и танец! Мария, не будем касаться конкурса напрямую, потому что сохраняем определенную интригу. Но в целом, насколько вам сложно оценивать других исполнителей? Или вы к этому готовы?
Мария Веретенина:
Я объездила много, достаточно много путешествовала, на многие фестивали международные ездила. Но, не совру, уровень мировой. И организация, и фестиваль, и сцена, артисты… Я просто всем советую один раз в жизни приехать в Витебск на «Славянский базар».
Ольга Бурлакова:
Помимо конкурса, помимо каких-то концертов есть же и обычная жизнь, которая кипит, бурлит на каждой улочке. Удается что-то посмотреть, где-то прогуляться, может, купить какие-то сувениры, что-то попробовать?
Мария Веретенина:
В первый день мы с сыном ходили в храм. Нам очень понравилось. И после этого мы зашли на улочке Шагала в кафе. И, вы знаете, мне чем-то даже напомнила эта кафешка Англию. На самом деле, я очень люблю Шагала, видела Шагала в Англии, в Швейцарии. В Швейцарии есть очень красивая церковь Пресвятой Девы Марии, где большие фрески Шагала.
Ольга Бурлакова:
Мария, на скольких языках вы поете и на каких инструментах еще играете?
Мария Веретенина:
Я говорю на эстонском, так как я родилась в Эстонии, русский язык, английский язык и чуть-чуть немецкий. Африканский…
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