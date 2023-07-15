Эстонская народная музыка с оперными нотками! Пообщались с членом жюри «Славянского базара»

Продолжаем приятное общение с членами жюри музыкального поединка «Славянского базара» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. У нас в студии Мария Веретенина, очаровательная судья из Эстонии. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы узнали, что у вас белорусские корни. Это правда?

Мария Веретенина, член жюри XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Моя бабушка из Беларуси. И я была последний раз в Беларуси 20 лет. Мне очень нравится Беларусь. И все детство до шести лет я провела в белорусских полях. Ольга Бурлакова:

В Витебской области! Мария Веретенина:

В Витебской области, да. По миру немного путешествовала.

Ольга Бурлакова:

Этот музыкальный инструмент эстонский, финский или итальянский? Александр Меженный, ведущий:

Это цимбалы, только обрезанные, укороченные. Мария Веретенина:

На самом деле это эстонский народный инструмент. Он называется каннель, но этот инструмент идет из IV века – лютня. И на самом деле есть везде, во всем мире. Как в Беларуси, так и в Африке, в Англии. Этот инструмент сделан из березы, очень легкий. И раньше, в старину, вместо струн (сейчас они натянуты фортепиано) был конский волос. Я пишу песни. Здесь шесть нот. Из шести нот можно написать настолько разные мелодии: и народные, и оперные, и эстрадные. Александр Меженный:

Песни из трех аккордов знаем, из шести нот сейчас услышим. Мария Веретенина:

Народная песня на мою музыку. Называется «Когда я была молоденька». Александр Меженный:

Извините, мы вам не подпели. Но желание было. Ольга Бурлакова:

Мурашки не покидают, очень красиво.