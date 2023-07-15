«Это моя мечта». Поговорили с представителем Беларуси на «Славянском базаре» Самиром Елчиевым

Александр Меженный, ведущий:

Дамы и господа, Самир Елчиев! Ольга Бурлакова, ведущая:

Представитель от Беларуси! Александр Меженный:

Если с традиционным белорусским именем все понятно, то с фамилией некоторые вопросы возникают. Мы как-то говорили все время Елчиев, в некоторых случаях – Елчеев. А правильно?

Самир Елчиев, представитель Беларуси на XXXII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Елчиев. Александр Меженный:

Смотрите РТР-Беларусь и знайте. Это Самир Елчиев, он представляет Беларусь на конкурсе молодых исполнителей. Насколько молод наш исполнитель? Самир Елчиев:

Мне 21 год. Ольга Бурлакова:

Буквально через несколько часов уже сам конкурс. Как настроение? Самир Елчиев:

Настроение отличное, боевое. Мы готовы. Александр Меженный:

Какие композиции?

Самир Елчиев:

Первая композиция у нас будет с Президентским оркестром, «Чырвоная ружа». А вторая моя композиция I’m feeling good. Это уже мировой хит. Ольга Бурлакова:

Сам выбирал? Самир Елчиев:

Да, сам. Мне очень сильно нравится творчество Владимира Мулявина. Особенно эта композиция. Когда я ее пою, просто живу этой песней. Александр Меженный:

Но «Чырвоная ружа» достаточно сложная композиция. Опять же, приходится условно перепевать Мулявина. Самир Елчиев:

Мулявина перепеть невозможно. Мулявин – это отдельный вид искусства. И никто даже не пытается его перепеть. Это больше как достойная интерпретация этой композиции. Ольга Бурлакова:

Самир, слушаю тебя и прям чувствую, что настоящий белорус с нами сегодня встретился и представляет нашу страну. Ты же родился в Орше? Самир Елчиев:

Да, я родился и вырос в Орше.

Ольга Бурлакова:

А на «Славянском базаре» приходилось как-нибудь бывать? Может быть, в детстве? Самир Елчиев:

Нет, к сожалению. Александр Меженный:

А вообще смотрел, мечтал? Самир Елчиев:

Да, у меня где-то в социальной сети был пост. Мне было лет 15, я его выложил и сказал, что когда-нибудь буду здесь петь. И спустя много лет это случилось. Александр Меженный:

Ты уже немного познакомился с теми ребятами, с которыми будешь выступать на одной сцене? Я имею в виду в качестве конкурентов. Самир Елчиев:

Да, ребята все очень классные. Мы со всеми подружились, нашли общий язык, общаемся. Они все крутые, мне нравятся. Александр Меженный:

А как же тезис: главное – не победа, а первое место? Ты его поддерживаешь? Самир Елчиев:

Главное – достойно представить свою страну. Потому что тебе выпадает такая честь, а тем более представлять Беларусь. У нас очень сильные отборы и состязания. Это самый крутой конкурс в Республике Беларусь. Ольга Бурлакова:

Несмотря на твой юный возраст, мы знаем, что у тебя за плечами масса участий в различных конкурсах, побед, кубков и тому подобного. Что для тебя именно «Славянский базар», несмотря на то, что ты мечтал об этом конкурсе, в глобальном смысле?