«Это моя мечта». Поговорили с представителем Беларуси на «Славянском базаре» Самиром Елчиевым
Александр Меженный, ведущий:
Дамы и господа, Самир Елчиев!
Ольга Бурлакова, ведущая:
Представитель от Беларуси!
Александр Меженный:
Если с традиционным белорусским именем все понятно, то с фамилией некоторые вопросы возникают. Мы как-то говорили все время Елчиев, в некоторых случаях – Елчеев. А правильно?
Самир Елчиев, представитель Беларуси на XXXII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск»:
Елчиев.
Александр Меженный:
Смотрите РТР-Беларусь и знайте. Это Самир Елчиев, он представляет Беларусь на конкурсе молодых исполнителей. Насколько молод наш исполнитель?
Самир Елчиев:
Мне 21 год.
Ольга Бурлакова:
Буквально через несколько часов уже сам конкурс. Как настроение?
Самир Елчиев:
Настроение отличное, боевое. Мы готовы.
Александр Меженный:
Какие композиции?
Самир Елчиев:
Первая композиция у нас будет с Президентским оркестром, «Чырвоная ружа». А вторая моя композиция I’m feeling good. Это уже мировой хит.
Ольга Бурлакова:
Сам выбирал?
Самир Елчиев:
Да, сам. Мне очень сильно нравится творчество Владимира Мулявина. Особенно эта композиция. Когда я ее пою, просто живу этой песней.
Александр Меженный:
Но «Чырвоная ружа» достаточно сложная композиция. Опять же, приходится условно перепевать Мулявина.
Самир Елчиев:
Мулявина перепеть невозможно. Мулявин – это отдельный вид искусства. И никто даже не пытается его перепеть. Это больше как достойная интерпретация этой композиции.
Ольга Бурлакова:
Самир, слушаю тебя и прям чувствую, что настоящий белорус с нами сегодня встретился и представляет нашу страну. Ты же родился в Орше?
Самир Елчиев:
Да, я родился и вырос в Орше.
Ольга Бурлакова:
А на «Славянском базаре» приходилось как-нибудь бывать? Может быть, в детстве?
Самир Елчиев:
Нет, к сожалению.
Александр Меженный:
А вообще смотрел, мечтал?
Самир Елчиев:
Да, у меня где-то в социальной сети был пост. Мне было лет 15, я его выложил и сказал, что когда-нибудь буду здесь петь. И спустя много лет это случилось.
Александр Меженный:
Ты уже немного познакомился с теми ребятами, с которыми будешь выступать на одной сцене? Я имею в виду в качестве конкурентов.
Самир Елчиев:
Да, ребята все очень классные. Мы со всеми подружились, нашли общий язык, общаемся. Они все крутые, мне нравятся.
Александр Меженный:
А как же тезис: главное – не победа, а первое место? Ты его поддерживаешь?
Самир Елчиев:
Главное – достойно представить свою страну. Потому что тебе выпадает такая честь, а тем более представлять Беларусь. У нас очень сильные отборы и состязания. Это самый крутой конкурс в Республике Беларусь.
Ольга Бурлакова:
Несмотря на твой юный возраст, мы знаем, что у тебя за плечами масса участий в различных конкурсах, побед, кубков и тому подобного. Что для тебя именно «Славянский базар», несмотря на то, что ты мечтал об этом конкурсе, в глобальном смысле?
Самир Елчиев:
Это моя мечта, самая моя пока что высокая ступень. Крутой конкурс, на котором вообще можно поучаствовать. Для меня это было за гранью фантастики, чтобы участвовать в «Славянском базаре».
Александр Меженный:
Это для будущего? Чем будешь дальше заниматься?
Самир Елчиев:
Хочу стать артистом, большим артистом.
Александр Меженный:
Кто из музыкантов, помимо Мулявина, является для тебя ориентиром и помогает тебе в творчестве?
Самир Елчиев:
Петр Елфимов.
Александр Меженный:
Кстати, победитель «Славянского базара». Он забрал Гран-при. За песню тогда болела вся страна без исключения, это был единый порыв. И Петр этого достоин, и всего его любят. И продолжает он блистать до сих пор, уникальный голос. А зарубежные исполнители?
Самир Елчиев:
Адам Ламберт.
Александр Меженный:
Тоже победитель конкурса американского.
Самир Елчиев:
Их на самом деле немного. Единицы тех, которые прям мои.
Ольга Бурлакова:
Самир, за тебя сегодня болеет вся страна, все телезрители телеканала РТР-Беларусь. Мы держим за тебя кулачки.
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