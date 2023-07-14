Председатель Витебского горисполкома: «Витебск во все времена хорош, но летом особенно»

В день торжественного открытия 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», традиционно свои двери распахнул и международный пресс-центр.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Дирекция – это всего лишь вершина айсберга. Каждый день ежедневно на всех уровнях в нашем государстве мы живем этим проектом. Конечно же, постоянная поддержка главы нашего государства и, самое важное, поддержка вас. В этом году более 460 представителей СМИ аккредитовались на «Славянский базар». Участники конференции поздравили всех присутствующих со стартом культурного форума и рассказали, почему славную фестивальную традицию нужно бережно хранить и продолжать.

Николай Бурляев, председатель Комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Союза Беларуси и России:

Я считаю, что «Славянский базар» и славянский форум «Золотой витязь» в Москве, – это два самых главных фестиваля в жизни наших народов. Высоты духа мы должны давать через наш «Славянский базар».

Самыми теплыми пожеланиями приветствовал гостей на витебской земле и мэр северной столицы. Николай Орлов также поведал журналистам о закулисье «Славянского базара». За месяцы подготовки к главному музыкальному празднику Витебск успел примерить немало стильных нарядов. Живописный парк 1 000-летия, расписные арки и новые арт-объекты – все это дело рук талантливых художников и трудолюбивых садовников!