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Председатель Витебского горисполкома: «Витебск во все времена хорош, но летом особенно»

14 июля 2023 12:03
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В день торжественного открытия 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», традиционно свои двери распахнул и международный пресс-центр.

Председатель Витебского горисполкома: «Витебск во все времена хорош, но летом особенно»-1

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Дирекция – это всего лишь вершина айсберга. Каждый день ежедневно на всех уровнях в нашем государстве мы живем этим проектом. Конечно же, постоянная поддержка главы нашего государства и, самое важное, поддержка вас. В этом году более 460 представителей СМИ аккредитовались на «Славянский базар».

Участники конференции поздравили всех присутствующих со стартом культурного форума и рассказали, почему славную фестивальную традицию нужно бережно хранить и продолжать.

Председатель Витебского горисполкома: «Витебск во все времена хорош, но летом особенно»-4

Николай Бурляев, председатель Комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Союза Беларуси и России:
Я считаю, что «Славянский базар» и славянский форум «Золотой витязь» в Москве, – это два самых главных фестиваля в жизни наших народов. Высоты духа мы должны давать через наш «Славянский базар».

Председатель Витебского горисполкома: «Витебск во все времена хорош, но летом особенно»-7

Самыми теплыми пожеланиями приветствовал гостей на витебской земле и мэр северной столицы. Николай Орлов также поведал журналистам о закулисье «Славянского базара». За месяцы подготовки к главному музыкальному празднику Витебск успел примерить немало стильных нарядов. Живописный парк 1 000-летия, расписные арки и новые арт-объекты – все это дело рук талантливых художников и трудолюбивых садовников!

Председатель Витебского горисполкома: «Витебск во все времена хорош, но летом особенно»-10

Николай Орлов, председатель Витебского городского исполнительного комитета:
Город действительно оживает, он живет этой фестивальной жизнью, а мне это очень и очень приятно, потому что и для гостей, и для горожан, и для участников мы приготовили вкусные блюда белорусской кухни, новые объекты стационарной и нестационарной торговли, разработан специальный фестивальный сет. Витебск во все времена хорош, но летом особенно.

Именно здесь рождается история. Международный пресс-центр – точка притяжения для самых креативных и любознательных.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Глеб Лапицкий # Николай Бурляев # Николай Орлов # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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