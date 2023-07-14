Будущее белорусской эстрады в надёжных руках? Узнали у певицы Виктории Алешко

Среди тех, кто задает настроение и тон культурной столице Беларуси, конечно же, наши артисты, у которых в фестивальные дни настоящий марафон, который не прекращается ни днем, ни ночью. Работа нон-стоп. Артист должен нести белорусскую культуру в массы. Насколько это сложно, узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виктории Алешко, заслуженной артистки Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Как тебе «Славянский базар»? Ольга Бурлакова, ведущая:

Уточним, сколько лет подряд Вика уже здесь.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Подряд долго. Ольга Бурлакова:

Можно сравнить, какой тогда был «базар» и какой сейчас? «Славянский базар» – это всегда замечательное настроение и грандиозное событие

Виктория Алешко:

Мне кажется, что «базар» всегда был чем-то фееричным, особым событием в душе каждого артиста, да и не только артиста, но и вообще всех, кто принимает в нем участие. Ведь это не только журналисты, певцы, это еще огромное количество людей, которые работают на культуру не только Беларуси – всего мира. И, безусловно, это наши дорогие зрители, которые задают нам это настроение, ради кого мы все это задумали. В те времена, когда ты был помоложе, у тебя в одних красках предстает фестиваль, сейчас у меня уже в других красках. Но это всегда замечательное настроение и грандиозное событие в творческой жизни. Александр Меженный:

Я знаю Вику как артиста, который умеет работать и умеет еще пошалить. Удается прогуляться по улицам и кого-то подержать? Экспромт-концерт на улице бывал? Виктория Алешко:

Никогда такого не было, но я всегда гуляю по Городу мастеров. Уличные музыканты – мы всегда останавливаемся, слушая их. Потому что это всегда настроение, как будто ты окунаешься в нирвану. Ты забываешь о том, что ты приехал на концерт поработать. Хоть мы и делаем праздник для остальных, но это наша работа – любимая. А когда прогуливаешься по Городу мастеров, отдыхаешь всей душой. Александр Меженный:

Я нет-нет да и потанцую.

Ольга Бурлакова:

Чем порадуешь своих поклонников на фестивале? Может, готовится какая-нибудь новая песня, альбом, клип? Какие премьеры прозвучат в рамках фестиваля в Витебске? Виктория Алешко:

Будут премьеры на фестивале. На открытии фестиваля я спела замечательную песню, которую все обожают. Эта песня называется «Обалденная» – на стихи Анны Селук и музыку Олега Шаумарова. Будут премьеры этого творческого дуэта. Называется «И поет вместе с песней душа». В концерте «Шансон» также будет премьера, которую написал Герман Титов, называется она «Да бог с тобой». Ольга Бурлакова:

У тебя в репертуаре всегда много песен о любви, лирических песен. И очень много патриотической темы, где ты воспеваешь любовь к своему народу, Родине. Мы надеемся, ты не собираешься отходить от своего образа, репертуара и что-то менять. Ты это пропускаешь через себя. Я думаю, это уже неотъемлемая часть. Виктория Алешко:

Это созвучно со мной, безусловно. Я никогда не пою тех песен, которые мне не по душе. Если они мне не будут по душе, то как я их донесу зрителю и как они почувствуют, что я верю в то, что я пою? Я считаю, что присутствие патриотических песен в моем репертуаре – это просто гармонично развивающиеся события в моей творческой жизни. Я очень нуждалась длительное время в таких песнях, потому что я всегда говорила, что хорошую песню очень сложно найти. Когда они появились, я благодарила Бога, авторов и судьбу за то, что со мной случилось это. Александр Меженный:

На «Славянском базаре» очень большое количество зарубежных гостей, ты в жюри детского конкурса, общаешься с представителями разных народов. Насколько велик интерес к белорусским артистам со стороны зарубежных гостей? Насколько интересуются белорусскими артистами за рубежом и каково будущее нашей эстрады?

Виктория Алешко:

Я думаю, что всегда интересен творческий пример других стран. Не только со стороны других стран к нам, но и наш творческий интерес к их культуре. Думаю, что это все взаимосвязано и как раз «Славянский базар» все это объединяет и является целью изучения друг друга. Я уверена, что нам всем очень интересно общаться друг с другом, слушать, внимать и познавать культуру каждого из нас. Ольга Бурлакова:

Что касается детского конкурса, ведь невероятно тяжело судить и оценивать деток. Каждый сам по себе уникален. Может, ты можешь оценить какой-то общий уровень. И что касается нашей белорусской молодой исполнительницы, твое мнение, есть кому передать в будущем бразды правления? Мы можем быть спокойны за белорусскую эстраду?