Песне «Виноград зелёный» исполнится 20 лет! Поговорили с Александром Солодухой о творческих достижениях
Это Витебск, «Славянский базар», и мы на Аллее звезд. А какая аллея без главной звезды нашей эстрады? Что нашей – всей эстрады. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы стоим на тот самом месте, где будет, дай бог, заложена звезда Александра Солодухи на Аллее славы.
Александр Меженный, ведущий:
Место может поменяться, но звезда точно будет, потому что Александр этого достоин. В прошлом году был юбилей песни «Здравствуй, чужая милая». Мы ее активно пели 30 лет. Я уверен, что есть и в 2023 году какой-то юбилей. Какая песня отмечает юбилей в этом году?
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Песня «Лед лебединый».
Ольга Бурлакова:
Это та самая песня, когда сразу хочется пригласить на медленный танец.
Александр Меженный:
Я так полагаю, в следующем году тоже будет юбилей.
Александр Солодуха:
«Зеленые глаза», 1994 год.
Ольга Бурлакова:
Мы уже готовы к следующему юбилею, знаем все песни Александра.
Александр Меженный:
А я дождусь юбилея «Виноград зеленый».
Александр Солодуха:
В следующем году 20 лет.
Ольга Бурлакова:
Мы сейчас на самой главной площадке «Славянского базара». Какие песни, какое участие?
Александр Солодуха:
Вчера принимал участие в сольном концерте белорусской группы «Аура», исполнял две песни: «А много ли надо» на стихи Анны Селук, музыка Евгения Олейника, и «Я люблю вас, белорусы» на стихи Юлии Быковой, музыка также Евгения Олейника.
Ольга Бурлакова:
А много ли надо для счастья Александру Солодухе?
Александр Солодуха:
Всего ничего. Стопроцентная вера в себя и пахота с утра до ночи. Так движется белорусский певец Саша Солодуха уже 37-й год.
Александр Меженный:
Ты буквально недавно вернулся из Екатеринбурга. По каким делам там был? Как принимали россияне? Каково было оказаться на родине нашего великого Мулявина?
Александр Солодуха:
И почетно, и достойно. Меня пригласил Минский автомобильный завод принять участие в международной выставке ИННОПРОМ. Была Россия, Казахстан, Беларусь. Было очень много наших предприятий. 600 белорусов полетели в Екатеринбург. Мало того что ИННОПРОМ выступал на главной сцене, в павильоне были два премьер-министра, наш Роман Головченко и премьер-министр России Мишустин. Я давал большой сольный концерт в Летнем амфитеатре. И, конечно же, ночью подъехал к памятнику Владимира Георгиевича Мулявина, сделал там несколько фотографий и спел фрагмент песни «Памяти Мулявина».
Александр Меженный:
Белорусов там любят?
Александр Солодуха:
Любят. Песни знают. На «базар» ездят.
Ольга Бурлакова:
Какие дальнейшие творческие планы?
Александр Солодуха:
Сейчас отдых дней 10, потому что марафон нескончаемый. Затем море заказных концертов по городам Беларуси. С осени продолжаем тур с 14-й пластинкой под названием «Мы живы». За спиной уже 33 города, 33 концерта по Беларуси. Будем ее «катать» весь 2023-й и весь 2024 год. Уже записан первый трек будущего 15-го альбома под названием «Играй, музыкант».