Песне «Виноград зелёный» исполнится 20 лет! Поговорили с Александром Солодухой о творческих достижениях

Это Витебск, «Славянский базар», и мы на Аллее звезд. А какая аллея без главной звезды нашей эстрады? Что нашей – всей эстрады. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы стоим на тот самом месте, где будет, дай бог, заложена звезда Александра Солодухи на Аллее славы. Александр Меженный, ведущий:

Место может поменяться, но звезда точно будет, потому что Александр этого достоин. В прошлом году был юбилей песни «Здравствуй, чужая милая». Мы ее активно пели 30 лет. Я уверен, что есть и в 2023 году какой-то юбилей. Какая песня отмечает юбилей в этом году?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Песня «Лед лебединый». Ольга Бурлакова:

Это та самая песня, когда сразу хочется пригласить на медленный танец. Александр Меженный:

Я так полагаю, в следующем году тоже будет юбилей. Александр Солодуха:

«Зеленые глаза», 1994 год. Ольга Бурлакова:

Мы уже готовы к следующему юбилею, знаем все песни Александра. Александр Меженный:

А я дождусь юбилея «Виноград зеленый».

Александр Солодуха:

В следующем году 20 лет. Ольга Бурлакова:

Мы сейчас на самой главной площадке «Славянского базара». Какие песни, какое участие? Александр Солодуха:

Вчера принимал участие в сольном концерте белорусской группы «Аура», исполнял две песни: «А много ли надо» на стихи Анны Селук, музыка Евгения Олейника, и «Я люблю вас, белорусы» на стихи Юлии Быковой, музыка также Евгения Олейника. Ольга Бурлакова:

А много ли надо для счастья Александру Солодухе? Александр Солодуха:

Всего ничего. Стопроцентная вера в себя и пахота с утра до ночи. Так движется белорусский певец Саша Солодуха уже 37-й год. Александр Меженный:

Ты буквально недавно вернулся из Екатеринбурга. По каким делам там был? Как принимали россияне? Каково было оказаться на родине нашего великого Мулявина?

Александр Солодуха:

И почетно, и достойно. Меня пригласил Минский автомобильный завод принять участие в международной выставке ИННОПРОМ. Была Россия, Казахстан, Беларусь. Было очень много наших предприятий. 600 белорусов полетели в Екатеринбург. Мало того что ИННОПРОМ выступал на главной сцене, в павильоне были два премьер-министра, наш Роман Головченко и премьер-министр России Мишустин. Я давал большой сольный концерт в Летнем амфитеатре. И, конечно же, ночью подъехал к памятнику Владимира Георгиевича Мулявина, сделал там несколько фотографий и спел фрагмент песни «Памяти Мулявина». Александр Меженный:

Белорусов там любят? Александр Солодуха:

Любят. Песни знают. На «базар» ездят. Ольга Бурлакова:

Какие дальнейшие творческие планы?