МАЗ передал ВС Беларуси более 30 автомобилей повышенной проходимости

Новости Беларуси. Очередная партия автомобилей МАЗ повышенной проходимости поступила на вооружение армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония передачи техники прошла в Старых Дорогах. Более 30 образцов пополнили парк подразделений ВВС и войск ПВО.

Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:

Ежегодно в войска прибывает более 400 единиц новой автомобильной техники. В основном мы ее используем для решения задач – это перевозка личного состава, различных грузов, а также используем в качестве тягачей под различные комплексы вооружения. В первую очередь оснащаются подразделения и воинские части военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, ракетные войска и артиллерия.