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МАЗ передал ВС Беларуси более 30 автомобилей повышенной проходимости

15 июля 2023 07:56
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Новости Беларуси. Очередная партия автомобилей МАЗ повышенной проходимости поступила на вооружение армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ передал ВС Беларуси более 30 автомобилей повышенной проходимости-1

Церемония передачи техники прошла в Старых Дорогах. Более 30 образцов пополнили парк подразделений ВВС и войск ПВО.

МАЗ передал ВС Беларуси более 30 автомобилей повышенной проходимости-4

Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:
Ежегодно в войска прибывает более 400 единиц новой автомобильной техники. В основном мы ее используем для решения задач – это перевозка личного состава, различных грузов, а также используем в качестве тягачей под различные комплексы вооружения. В первую очередь оснащаются подразделения и воинские части военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, ракетные войска и артиллерия.

МАЗ передал ВС Беларуси более 30 автомобилей повышенной проходимости-7

Только с начала года Вооруженные Силы получили уже более 100 машин МАЗ с колесной формулой 4х4. Это настоящие армейские внедорожники, возможности которых не раз были проверены во время учений и на труднопроходимой местности на специальных полигонах.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Томчик # Фотофакт

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