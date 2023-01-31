«Есть желание готовить ещё лучше!» Как отреагировали повара на изменение школьного меню?

Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько легко или сложно разработать технологическую карту? Потому что это отражается и на закупке продуктов, и на рецептуре. Оказались ли готовы к этому повара в школе?

Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:

Это несложно. С поварами мы постоянно ведем работу, мы обучаем. У нас сейчас есть широкие возможности. Если будут предложения от активных мам… У нас есть сайт, горячая линия. Мы всегда с удовольствием возьмем ваши идеи, ваши наработки. Мы проведем, покажем, даже готовы посмотреть, может быть, у нас среди родителей есть мастера, которые нам проведут мастер-класс, и мы с удовольствием будем эти блюда включать в школьное меню. Екатерина Забенько:

То есть эта тема не закрыта для экспериментов? Надежда Лукашевич:

Нет. Мы продолжаем совершенствоваться, мы действительно готовы менять меню дальше, и у нас есть такая возможность. Поэтому готовы к любым предложениям.

Екатерина Забенько:

Мне кажется, самим поварам даже стало интереснее на работу ходить, потому что когда готовишь одно и то же на протяжении многих лет, то от этого устаешь. Какое-то разнообразие и в их работу было привнесено. Надежда Лукашевич:

Это очень нравится всем. Нравится нашим технологам. Мне кажется, никто не равнодушен, потому что у нас всех есть дети, и мы все готовы делать нашу работу еще лучше, еще интереснее. Мы видим сегодня, что ребенок ест глазами. Поэтому это все очень важно. Важна сервировка тарелки, важно, как выглядит повар, с каким настроением предлагают еду. Поэтому это все очень здорово. Екатерина Забенько:

Жанна Владимировна, мне кажется, что вы все-таки поддерживаете связь со своими столичными коллегами, как проходит этот эксперимент у них, наверное, и с регионами тоже держите связь. Негативных отзывов вы пока не слышали?

Жанна Давидович, директор школы №121 Минска:

По своему учреждению точно могу сказать, что пока негативных отзывов нет. Очень надеюсь, что это «пока» никогда не наступит. Вы не представляете, как бегут дети. Маленькие дети такие открытые. Когда они говорят спасибо поварам. Особенно первоклассники. Они показывают пустую тарелку. Не представляете, сколько счастья в глазах у повара, когда маленький ребенок его благодарит. Конечно, есть желание работать, совершенствоваться. Есть желание готовить еще лучше! Екатерина Забенько:

Это эмоциональная премия для людей, которые готовят для детей. Екатерина Забенько:

Что точно никогда не появится в школьном меню? Надежда Лукашевич:

В школьном меню никогда не появятся грибы, газированные напитки и чипсы. Все остальное – можно поговорить, пообсуждать.

Екатерина Забенько:

Жана Владимировна, к вам уже подходили дети и родители и говорили, что бы хотели еще поменять в рамках этого эксперимента? Жанна Давидович:

Когда дети принимают пищу, я всегда нахожусь в столовой. Если новое блюдо, я всегда у них спрашиваю, понравилось ли, если не понравилось, почему, что бы вы хотели. На прошлой неделе у нас было новое блюдо – овощи припущенные. Это брокколи, цветная капуста, морковь. Для меня это было новинкой. Я не знала, будут они это есть или нет, потому что первый раз такое. То удовольствие, с которым они ели эти овощи, показало, что они действительно это любят. Им, наверное, так нравится, что им предлагается сейчас, что они пока не готовы сказать, чего они еще хотят. Пока все их вкусовые предпочтения удовлетворяются. Не могу сказать, чтобы ко мне подходили родители и говорили: нет, это блюдо не очень. Если они подходят, значит, наверное, нравится. И все разнообразие, что могли сделать, учли. Екатерина Забенько:

Может, какие-то родители перестали дома в будние дни готовить специально для детей, потому что хватает того, что они получают в школе?