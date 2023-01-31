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Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы

31 января 2023 14:26
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Новости Беларуси. Спорту все возрасты покорны. Своим примером доказывает это 81-летний житель Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он не только сам активно ведет здоровый образ жизни, но и несет его в массы. На волонтерских началах в Зароновском отделении дневного пребывания он организовал занятия для местных жителей. Причем методика – его собственная разработка. Зожник – доцент кафедры спортивно-педагогических дисциплин факультета физической культуры и спорта ВГУ имени Петра Машерова. А еще кандидат педагогических наук.  

На занятиях побывал Виктор Пралич.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-1

За окном метель, но это не повод пропускать занятия. Ученики – люди ответственные. Уже за 15 минут до начала все в сборе.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-4

Проведем, наверное, занятия по той программе, которая вам известна. Она более или менее щадящая.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-7

Валентин Кривцун знает все тонкости оздоровительных программ. Со спортом на «ты» он уже более 60 лет. Преподает на факультете физической культуры в университете имени Петра Машерова.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-10

Методики разрабатывал, основываясь на теории и практике, совместно со своими студентами. Но с оглядкой на возраст любителей активного образа жизни. Совместными усилиями вывели универсальную формулу здоровья.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-13

Валентин Кривцун, доцент кафедры спортивно-педагогических дисциплин факультета физической культуры и спорта ВГУ имени П. М. Машерова:  
Ходьба и бег монотонные, неинтересные. И люди мало занимаются. Музыкальные произведения делают эти занятия эмоциональными, интересными. И естественно, темпом музыкальных произведений мы регулируем величину физической нагрузки.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-16

Упражнения составлены на все группы мышц. Сам Валентин Кривцун на своем примере показывает не только правильность выполнения (это важно), но словами мотивирует тех, кто выбрал спорт и здоровье.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-19

– С каждым шагом мы все молодеем и молодеем. Становимся крепче и крепче. Бег – наилучшее упражнение для снятия возраста и укрепления здоровья. Да, Валя?  
– Да!  
– Да, да!  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-22

Уже около пяти лет по его методике жительницы деревни Зароново держат себя в тонусе. Два раза в неделю, откладывая все дела на потом, и зимой, и летом они не то что идут – торопятся – на «музыкальную дорожку здоровья».  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-25

Надежда Ижохина, жительница агрогородка Зароново:  
Заряд бодрости дает просто невероятный. Очень хорошо. Приходишь, какое-то, понимаете, как-то обновленный что ли. Знаете, как дома на пенсии? Сидишь, особенно зимой. Нечем заняться. А здесь разрядка.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-28

Татьяна Гусева, жительница агрогородка Зароново:  
Как только я вышла на пенсию, так я сразу пришла сюда. Мне очень нравится. Нравится сама атмосфера, у нас такая задорная. Потом нравится очень программа.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-31

Занятия, рассчитанные до часа, пролетают незаметно. А здесь ценят каждую минуту. Ведь минуты продлевают года, с уверенностью говорят поклонники здорового образа жизни. Добавляя, что стали меньше ходить по врачам. И словно помолодели душой.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-34

Валентин Кривцун:  
Если человек хочет сохранить здоровье, основа – это физические упражнения и положительные эмоции. Там и питание, да, все это важно, конечно, но основа – это двигательный режим и психоэмоциональное состояние человека, в котором он находится.  

Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы-37

У Валентина даже есть свой канал в интернете. Но не ради модного ныне хайпа, а для продвижения здорового образа жизни. Где своим примером показывает, как в 81 выглядеть на десятки лет моложе. И телом и духом.  

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# Пенсионеры # общество # Виктор Пралич # Валентин Кривцун # Надежда Ижохина # Татьяна Гусева # Фотофакт

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