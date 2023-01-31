Универсальная формула здоровья. Как в свои 81 житель Витебского района несет ЗОЖ в массы

Новости Беларуси. Спорту все возрасты покорны. Своим примером доказывает это 81-летний житель Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он не только сам активно ведет здоровый образ жизни, но и несет его в массы. На волонтерских началах в Зароновском отделении дневного пребывания он организовал занятия для местных жителей. Причем методика – его собственная разработка. Зожник – доцент кафедры спортивно-педагогических дисциплин факультета физической культуры и спорта ВГУ имени Петра Машерова. А еще кандидат педагогических наук. На занятиях побывал Виктор Пралич.

За окном метель, но это не повод пропускать занятия. Ученики – люди ответственные. Уже за 15 минут до начала все в сборе.

Проведем, наверное, занятия по той программе, которая вам известна. Она более или менее щадящая.

Валентин Кривцун знает все тонкости оздоровительных программ. Со спортом на «ты» он уже более 60 лет. Преподает на факультете физической культуры в университете имени Петра Машерова.

Методики разрабатывал, основываясь на теории и практике, совместно со своими студентами. Но с оглядкой на возраст любителей активного образа жизни. Совместными усилиями вывели универсальную формулу здоровья.

Валентин Кривцун, доцент кафедры спортивно-педагогических дисциплин факультета физической культуры и спорта ВГУ имени П. М. Машерова:

Ходьба и бег монотонные, неинтересные. И люди мало занимаются. Музыкальные произведения делают эти занятия эмоциональными, интересными. И естественно, темпом музыкальных произведений мы регулируем величину физической нагрузки.

Упражнения составлены на все группы мышц. Сам Валентин Кривцун на своем примере показывает не только правильность выполнения (это важно), но словами мотивирует тех, кто выбрал спорт и здоровье.

– С каждым шагом мы все молодеем и молодеем. Становимся крепче и крепче. Бег – наилучшее упражнение для снятия возраста и укрепления здоровья. Да, Валя?

– Да!

– Да, да!

Уже около пяти лет по его методике жительницы деревни Зароново держат себя в тонусе. Два раза в неделю, откладывая все дела на потом, и зимой, и летом они не то что идут – торопятся – на «музыкальную дорожку здоровья».

Надежда Ижохина, жительница агрогородка Зароново:

Заряд бодрости дает просто невероятный. Очень хорошо. Приходишь, какое-то, понимаете, как-то обновленный что ли. Знаете, как дома на пенсии? Сидишь, особенно зимой. Нечем заняться. А здесь разрядка.

Татьяна Гусева, жительница агрогородка Зароново:

Как только я вышла на пенсию, так я сразу пришла сюда. Мне очень нравится. Нравится сама атмосфера, у нас такая задорная. Потом нравится очень программа.

Занятия, рассчитанные до часа, пролетают незаметно. А здесь ценят каждую минуту. Ведь минуты продлевают года, с уверенностью говорят поклонники здорового образа жизни. Добавляя, что стали меньше ходить по врачам. И словно помолодели душой.

Валентин Кривцун:

Если человек хочет сохранить здоровье, основа – это физические упражнения и положительные эмоции. Там и питание, да, все это важно, конечно, но основа – это двигательный режим и психоэмоциональное состояние человека, в котором он находится.