Новости Беларуси. Сложные операции на высоком уровне. В Малорите открыли новый хирургический корпус. Необходимость модернизации назрела давно – в больнице не проводили капитальный ремонт почти полвека. Теперь условия и для пациентов, и для медиков стали в разы комфортнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание 70-х годов требовало капитальной замены инженерных сетей и кровли, ремонта и расширения помещений под нужды медперсонала. Новый хирургический корпус включает приемное отделение, которое позволяет принять пострадавшего в считаные минуты, а также обновленные операционные, реанимацию, палаты и перевязочные. Стоимость проекта превысила 3,5 миллиона рублей – финансирование велось из областного бюджета.

Николай Нестерук, заведующий хирургическим отделением Малоритской центральной районной больницы:

Операционная нам позволяет делать практически все оперативные вмешательства. Есть аппараты для интубации больных, есть оборудование для проведения спинномозговой анестезии. Мы владеем квалификацией, чтобы проводить операции и на органах брюшной полости, и такие ургентные операции, как трахеостомия, пункция перикарда.

Виктор Михаловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:

Сегодня улучшены условия пребывания, создана нормальная, адекватная материально-техническая база, сюда переведены пациенты гинекологического профиля, хирургического, педиатрия. Приемное отделение сделано со всем соответствием санитарных норм и правил. И условия пребывания пациентов значительно улучшились.