1,5 тысячи уголовных дел. В Беларуси задержали группу кибермошенников

Новости Беларуси. Сотрудники МВД задержали очередную группу кибермошенников. Злоумышленники оказались участниками крупного международного скам-сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники МВД задержали очередную группу кибермошенников. Злоумышленники оказались участниками крупного международного скам-сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе подозреваемых семь человек от 14 до 20 лет – жители пяти областей Беларуси. Несмотря на юный возраст, они стали важными звеньями преступной схемы. Молодые люди орудовали на популярной интернет-площадке по продаже товаров. Под видом покупателя они вступали в переписку в мессенджере. В ходе диалога кибермошенники отправляли потенциальной жертве ссылку, по которой необходимо было ввести реквизиты своего банковского счета на поддельном сайте.
Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Доступа к счету наших потерпевших указанные граждане не имели. Основная цель – склонить наших граждан к компрометации своих персональных данных, реквизитов банковских платежных карт. Именно чтобы похитить денежные средства, нанимается отдельный человек, в том числе которые отдельно нами были установлены. Это граждане, которые непосредственно совершают само хищение, саму передачу.
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Все задержания проходили на территории Республики Беларусь. Мы поделились определенной оперативно-технической информацией с нашими коллегами из зарубежных стран, безусловно, с нашими ближайшими коллегами. Планируется проведение совместных полицейских операций на территории тех государств. Цель – максимальное количество установить, и задержать непосредственно организаторов, и дойти до каждого пострадавшего. Это наши граждане.
На данный момент ущерб, нанесенный международной группой кибермошенников, оценивается в сумму более 2,5 миллиона белорусских рублей. И это лишь предварительные данные. А счет пострадавших и вовсе идет на тысячи. При этом среди тех, кто попался на удочку аферистов, не только белорусы, но и граждане России, а также других стран СНГ. Правоохранители возбудили порядка полутора тысяч уголовных дел.
Подписывайтесь на нас в Telegram!