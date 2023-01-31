1,5 тысячи уголовных дел. В Беларуси задержали группу кибермошенников

Новости Беларуси. Сотрудники МВД задержали очередную группу кибермошенников. Злоумышленники оказались участниками крупного международного скам-сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе подозреваемых семь человек от 14 до 20 лет – жители пяти областей Беларуси. Несмотря на юный возраст, они стали важными звеньями преступной схемы. Молодые люди орудовали на популярной интернет-площадке по продаже товаров. Под видом покупателя они вступали в переписку в мессенджере. В ходе диалога кибермошенники отправляли потенциальной жертве ссылку, по которой необходимо было ввести реквизиты своего банковского счета на поддельном сайте.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Доступа к счету наших потерпевших указанные граждане не имели. Основная цель – склонить наших граждан к компрометации своих персональных данных, реквизитов банковских платежных карт. Именно чтобы похитить денежные средства, нанимается отдельный человек, в том числе которые отдельно нами были установлены. Это граждане, которые непосредственно совершают само хищение, саму передачу.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Все задержания проходили на территории Республики Беларусь. Мы поделились определенной оперативно-технической информацией с нашими коллегами из зарубежных стран, безусловно, с нашими ближайшими коллегами. Планируется проведение совместных полицейских операций на территории тех государств. Цель – максимальное количество установить, и задержать непосредственно организаторов, и дойти до каждого пострадавшего. Это наши граждане.