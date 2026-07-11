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Новости по тегу #Развлечения

Здесь оживают настольные игры! Что такое варгейм и почему он так популярен?
11 июля 2026 12:19

Здесь оживают настольные игры! Что такое варгейм и почему он так популярен?

В Беларуси отключили один из телеканалов. Что с ним случилось?
13 мая 2026 07:35

В Беларуси отключили один из телеканалов. Что с ним случилось?

На Августовском канале под Гродно открывается сезон прогулок на теплоходе
17 апреля 2026 07:29

На Августовском канале под Гродно открывается сезон прогулок на теплоходе

Время пробуждения! Как обитатели Минского зоопарка встречают первые теплые дни
25 марта 2026 09:22

Время пробуждения! Как обитатели Минского зоопарка встречают первые теплые дни

Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест
14 января 2026 14:00

Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест

Чем заняться в августе в Минске? Ловите подборку развлечений, чтобы точно не «проспать» это лето
12 августа 2025 15:17

Чем заняться в августе в Минске? Ловите подборку развлечений, чтобы точно не «проспать» это лето

В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»
15 июня 2025 10:42

В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»

Праздник детства – в Минске проходит семейный фестиваль «Твой день»
25 мая 2025 10:40

Праздник детства – в Минске проходит семейный фестиваль «Твой день»

В Минске появятся новые экотропы. Узнали, где можно будет отдохнуть этим летом
05 марта 2025 13:47

В Минске появятся новые экотропы. Узнали, где можно будет отдохнуть этим летом

В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки
24 февраля 2025 07:48

В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений
19 февраля 2025 17:50

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений

Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая
17 февраля 2025 18:49

Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая