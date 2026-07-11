Новости по тегу #Развлечения

Все начинается с одной маленькой фигурки. Потом ты не замечаешь, как стол заставлен отрядами, а вечера проходят в битвах за фэнтезийные миры.
Речь идет о российском телеканале viju TV1000 Драма, который находился на 53 кнопке и показывал зарубежные фильмы и сериалы.
Место давно стало точкой притяжения для любителей водного туризма и тех, кто ищет спокойствия и первозданной природы. Популярное развлечение здесь – прогулки на теплоходе «Неман».
Кто-то сразу полон энергии, а кому-то нужно время, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни. С первым потеплением в феврале вышли из спячки знаменитые Тристан и Нюра.
Десятки вариантов для активного отдыха. И первая точка нашего спортивного пути – лыжная трасса. В этом году в разных районах столицы оборудовали 14 маршрутов с искусственным и натуральным покрытием. Общая протяженность – более 20 километров.
Когда солнце клонится к закату, Минск преображается. Яркие огни летних террас – лучший «наряд». Главные точки притяжения – кафе и рестораны, где каждый вечер звучит живая музыка.
Насыщенная развлекательная программа: кино под открытым небом, мастер-классы, детские занятия, музыкальные и театральные выступления, интерактивы и лекции на свежем воздухе.
Присоединиться к семейному празднику может каждый. Фестиваль продлится до 20:00. В следующий раз он соберет гостей 30-31 августа, в преддверии Дня знаний.
Просторная экотропа протяженностью 200 метров, а вокруг нее – тематические лавочки из природных материалов, кормушки и небольшие информационные стенды.
При условии, что потепления в ближайшее время не случится, – жители и гости областного центра смогут провести активно время на катке, который зальют на площади Победы.
Скоростные надувные сани невозможно контролировать во время спуска. Они сильно пружинят.
Парк преобразится не только технически, но и визуально: торговые объекты оформят в едином стиле. Их разместят компактно вдоль центральной аллеи, создавая атмосферу ярмарки.
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