В чём отличие турбазы от санаториев и как можно качественно отдохнуть, не выезжая за границу?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Если мы говорим про турбазы, санатории, насколько сейчас они забронированы? Можно ли еще без проблем купить путевку?
Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:
Я думаю, все это возможно. Туристические базы и санатории – это немножко разные учреждения. В санатории люди отдыхают по санаторно-курортной путевке, конечно, они выбирают санаторий по необходимому профилю. Сегодня это пользуется хорошим спросом. Я думаю, что 80 % санаториев уже забронированы.
Илона Волынец:
То есть это правда. Иногда же бывает слух в большом городе, что россияне раскупили все путевки в санаторий, а себе ничего не осталось.
Елена Паршуто:
Это не только россияне, это еще идет из доковидных времен, за последние два года вырос спрос и у самих белорусов именно на санаторно-курортное лечение. Раньше казалось, что в санатории отдыхает только возрастное поколение. Теперь с каждым годом средний возраст омолаживается. Тур выходного дня – это больше для турбазы. Там идут именно оздоровительные услуги: можем поплавать в бассейне, посетить бани, соляные пещеры, ароматерапию, отдохнуть, сплавиться на байдарках, полежать на пляже, провести более активный отдых. Там нет лечения. Турбазы более пользуются спросом.
Илона Волынец:
Если на выходные уехать на турбазу. Цена вопроса?
Елена Паршуто:
Если вы активный любитель путешествия и вам ничего не надо, то можно взять место под палатку за семь рублей, саму палатку, отдыхать на берегу реки Неман и смотреть на звездное небо. Если у вас есть запрос побольше, то можно уехать и номер люкс взять. Так как мы относимся к системе Федерации профсоюзов Беларуси, у нас по системе, если ты член профсоюза, то мы предоставляем скидку в 25 % на проживание. Это и в наших гостиницах, и на базах отдыха, и в санаториях, которые входят в систему. То есть реально приехать на турбазу и за проживание отдать 15 рублей.
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