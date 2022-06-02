В чём отличие турбазы от санаториев и как можно качественно отдохнуть, не выезжая за границу?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ: Если мы говорим про турбазы, санатории, насколько сейчас они забронированы? Можно ли еще без проблем купить путевку?

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:

Я думаю, все это возможно. Туристические базы и санатории – это немножко разные учреждения. В санатории люди отдыхают по санаторно-курортной путевке, конечно, они выбирают санаторий по необходимому профилю. Сегодня это пользуется хорошим спросом. Я думаю, что 80 % санаториев уже забронированы.

Илона Волынец:

То есть это правда. Иногда же бывает слух в большом городе, что россияне раскупили все путевки в санаторий, а себе ничего не осталось.

Елена Паршуто:

Это не только россияне, это еще идет из доковидных времен, за последние два года вырос спрос и у самих белорусов именно на санаторно-курортное лечение. Раньше казалось, что в санатории отдыхает только возрастное поколение. Теперь с каждым годом средний возраст омолаживается. Тур выходного дня – это больше для турбазы. Там идут именно оздоровительные услуги: можем поплавать в бассейне, посетить бани, соляные пещеры, ароматерапию, отдохнуть, сплавиться на байдарках, полежать на пляже, провести более активный отдых. Там нет лечения. Турбазы более пользуются спросом.