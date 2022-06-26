Косметика, сыры, сало. За чем едут россияне на белорусский павильон ВДНХ?
Новости Беларуси. О том, что производят в нашей стране, москвичи, к примеру, узнают из ассортимента белорусского павильона на ВДНХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Торг идет, и неплохо, но выбор товаров весьма ограничен. А вот спрос есть. Мы в этом убедились сами. Президент недавно заявил, что наш павильон на ВДНХ нуждается в серьезном обновлении.
Каким оно будет и чего ждут посетители?
Ольга Коршун, СТВ:
Мы на ВДНХ – место притяжения для москвичей и гостей российской столицы. Но мы здесь не для туристических целей, а буквально у Беларуси на ВДНХ большой, постоянно действующий павильон около 2 500 квадратных метров. И мы видим, что спрос на товары есть, покупатели даже в закрытые двери стучатся. Так что двери нужно открыть для новых возможностей. И пошире. И не терять волну.
Вход закрыт по техническим причинам, что отражается на настроении покупателей. Некоторые приезжают в белорусский павильон из другого конца Москвы.
– Лен всегда покупаю только здесь.
– Почему?
– Ну потому что мне очень нравится он, поэтому покупаю. Специально сюда приезжаю.
– Я как раз пришел купить белорусские продукты. Колбаску, сальце, если найдется.
– Почему? В Москве выбор же огромный?
– А я просто из опыта знаю, какое вкусное белорусское сало.
– Белорусские товары, колбасы, сосиски, сыры и масло. У них очень вкусные.
– А почему выбираете белорусские товары?
– Потому что мне кажется, что они качественные, из натуральных продуктов. Без ГМО.
Мы все-таки ищем вход в торговый зал. Работает всего один магазин. Но и там есть покупатели. Красота спасет мир, как говорится, а может, еще и нашу торговлю.
– Мне нравится косметика белорусская: уходовая и для макияжа в основном.
– Вы же знаете, что белорусские девушки самые красивые?
– Конечно.
– Если сравнить косметику, например, белорусскую и итальянскую, то они ничем не будут различаться, они одинаково хорошие.
– Только по цене, наверное?
– Ну да, скорее всего.
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