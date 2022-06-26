Косметика, сыры, сало. За чем едут россияне на белорусский павильон ВДНХ?

Новости Беларуси. О том, что производят в нашей стране, москвичи, к примеру, узнают из ассортимента белорусского павильона на ВДНХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Торг идет, и неплохо, но выбор товаров весьма ограничен. А вот спрос есть. Мы в этом убедились сами. Президент недавно заявил, что наш павильон на ВДНХ нуждается в серьезном обновлении. Каким оно будет и чего ждут посетители?

Ольга Коршун, СТВ:

Мы на ВДНХ – место притяжения для москвичей и гостей российской столицы. Но мы здесь не для туристических целей, а буквально у Беларуси на ВДНХ большой, постоянно действующий павильон около 2 500 квадратных метров. И мы видим, что спрос на товары есть, покупатели даже в закрытые двери стучатся. Так что двери нужно открыть для новых возможностей. И пошире. И не терять волну.

Вход закрыт по техническим причинам, что отражается на настроении покупателей. Некоторые приезжают в белорусский павильон из другого конца Москвы.

– Лен всегда покупаю только здесь.

– Почему?

– Ну потому что мне очень нравится он, поэтому покупаю. Специально сюда приезжаю.

– Я как раз пришел купить белорусские продукты. Колбаску, сальце, если найдется.

– Почему? В Москве выбор же огромный?

– А я просто из опыта знаю, какое вкусное белорусское сало.

– Белорусские товары, колбасы, сосиски, сыры и масло. У них очень вкусные.

– А почему выбираете белорусские товары?

– Потому что мне кажется, что они качественные, из натуральных продуктов. Без ГМО.

Мы все-таки ищем вход в торговый зал. Работает всего один магазин. Но и там есть покупатели. Красота спасет мир, как говорится, а может, еще и нашу торговлю.

– Мне нравится косметика белорусская: уходовая и для макияжа в основном.

– Вы же знаете, что белорусские девушки самые красивые?

– Конечно.

– Если сравнить косметику, например, белорусскую и итальянскую, то они ничем не будут различаться, они одинаково хорошие.

– Только по цене, наверное?

– Ну да, скорее всего.