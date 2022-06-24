«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске

Новости Беларуси. Продолжается путешествие участников «Поезда Памяти». 24 июня 200 школьников из Беларуси и России прибыли в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы. Все это время в пути их сопровождает съемочная группа СТВ. Покажем поезд изнутри. Кристина Протосовицкая и очередная запись в «Путевом дневнике» – смотрите прямо сейчас.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Камера, мотор, и это третий день. Нас встречает Северная столица Беларуси. Витебск, уже через считаные минуты начнется знакомство с фантастическим городом. А еще вас ждет эксклюзив – «Поезд Памяти» изнутри.

Полина Абрамова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

У нас очень удобные кровати, здесь зона с диванами, и она раскладывается на ночь. Можем тут спать. Есть регуляторы температуры, звука, света.

– Главный вопрос ваших бабушек – вас здесь кормят?

– Да! Очень сытно, вкусно! Особенно в обед хватает до ужина. И не чувствуется разницы между россиянами, белорусами. Все одинаковые, все равны. Очень классно. Мы все одна семья. В очередной раз убеждаемся, что главное на нашей планете – это дружба. И дружба между народами еще важнее.

Кристина Протосовицкая:

То, что в июле лучше всего объединяет народы Беларуси и России, – фестиваль «Славянский базар». Оттого амфитеатр – обязательная часть программы «Поезда Памяти».

Кристина Протосовицкая:

Спасибо за мирное небо. Спасибо за счастливое детство. Именно эти фразы каждый раз дети между собой произносят у каждого Вечного огня, который горит в честь тех, кто отстоял наше право жить и любить.