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«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске

24 июня 2022 16:45
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Новости Беларуси. Продолжается путешествие участников «Поезда Памяти». 24 июня 200 школьников из Беларуси и России прибыли в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы. Все это время в пути их сопровождает съемочная группа СТВ. Покажем поезд изнутри.

Кристина Протосовицкая и очередная запись в «Путевом дневнике» – смотрите прямо сейчас.

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Камера, мотор, и это третий день. Нас встречает Северная столица Беларуси. Витебск, уже через считаные минуты начнется знакомство с фантастическим городом. А еще вас ждет эксклюзив – «Поезд Памяти» изнутри.

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-4

Полина Абрамова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):
У нас очень удобные кровати, здесь зона с диванами, и она раскладывается на ночь. Можем тут спать. Есть регуляторы температуры, звука, света.

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-7

Главный вопрос ваших бабушек – вас здесь кормят?
– Да! Очень сытно, вкусно! Особенно в обед хватает до ужина. И не чувствуется разницы между россиянами, белорусами. Все одинаковые, все равны. Очень классно. Мы все одна семья. В очередной раз убеждаемся, что главное на нашей планете – это дружба. И дружба между народами еще важнее.

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-10

Кристина Протосовицкая:
То, что в июле лучше всего объединяет народы Беларуси и России, фестиваль «Славянский базар». Оттого амфитеатр – обязательная часть программы «Поезда Памяти».

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-13

Кристина Протосовицкая:
Спасибо за мирное небо. Спасибо за счастливое детство. Именно эти фразы каждый раз дети между собой произносят у каждого Вечного огня, который горит в честь тех, кто отстоял наше право жить и любить.

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-16

Иван Голик, участник проекта «Поезд Памяти»:
Это вызывает разные эмоции, начиная от грусти и воспоминаний, рассказов ветеранов о том горе, которое пережили наши народы, заканчивая гордостью за страну и свою Родину.

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске-19

Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

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# Год исторической памяти # общество # Кристина Протосовицкая # Полина Абрамова # Иван Голик # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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