Наталья Кочанова провела личный приём граждан. С какими вопросами обращаются к сенаторам?

Новости Беларуси. Решать вопросы, исходя из ситуации, и максимально содействовать в реализации законных прав и интересов граждан. Такого подхода в работе с обращениями граждан требует председатель Совета Республики. Наталья Кочанова 7 августа провела личный прием. К разговору традиционно пригласили ответственных лиц. Главное – вникнуть в вопрос и к каждому случаю подходить индивидуально. Тематика обращений обширна. Подробности в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Вопросы от жизни. Именно сложившая ситуация подтолкнула прийти в Совет Республики Нину Александровну. Свою проблему она пытается решить уже пять лет. Развелись с мужем. Получение алиментов оказалось еще той задачей. На личный прием пришла с просьбой оказать содействие во взыскании денежных выплат с бывшего мужа. Он в Беларуси официально числится безработным. Трудоустроен в Литве. Есть доход, но явно не во благо собственного ребенка. Заявитель утверждает, что семей, которые столкнулись с подобной проблемой, не менее шести. Председатель Совета Республики поручила взять этот вопрос на особый контроль.

Нина Шинкоренко, жительница Бобруйска:

В Бобруйске таких, как я, очень много. Почему-то все наши дальнобойщики оказываются «безработными» и платят 50 % прожиточного минимума, хотя их доходы гораздо больше.

Со своей проблемой к председателю Совета Республики обратилась и многодетная мама из Борисова. Ольга Валерьевна стоит в очереди нуждающихся. По наследству женщине перешел дом 1937 года постройки в глухой деревне. Но метраж строения учитывается госорганами при оказании субсидии, размер которой в связи с этим существенно уменьшается. Решение вопроса лежит в плоскости корректировки законодательства о строительстве жилья. И поправки в документ уже в разработке. Но председатель Совета Республики обращает внимание местных властей: необходимо исходить из существующих реалий. Одно дело – коттедж в наследство, а другое – как в сложившейся ситуации.