Петришенко: учителя, родители и сам ребёнок – вот триада, которая должна работать над состоянием здоровья
Новости Беларуси. Создание необходимой инфраструктуры – один из элементов развития здорового образа жизни. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 8 июня в Молодечно оценил социальные объекты и возможности для спорта на примере школы, совмещенной с детским садом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это проект белорусских специалистов с использованием только отечественных строительных материалов. Получилось эстетично, комфортно, удобно, с обеспечением инклюзии. Развита и спортивная инфраструктура. Созданы все условия для всестороннего и гармоничного развития детей. Поэтому воспитанники посещают сад и школу с огромным удовольствием. К слову, сегодня практически 90 % детей детсадовского возраста считаются абсолютно здоровыми. Однако следить за самочувствием малышей необходимо постоянно.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наша задача, чтобы те 90 % абсолютно здоровых детей – вообще доводить эту цифру еще выше, до 100, чтобы меньше врачам было заниматься, чтобы они могли только текущую диспансеризацию проводить и диагностику по тому, какие возможно увеличить физические нагрузки и для гармоничного развития детского организма, чтобы не было перегрузок с точки зрения учебной программы. Ну и самое главное, бич наших детей – это гиподинамия, это сидение на месте. Поэтому надо действительно рационально и с соблюдением всех мер, и родители должны смотреть за этим, и учителя, и сам ребенок. Вот триада, которая должна работать над состоянием здоровья ребенка.
Игорь Петришенко также подчеркнул, что власть максимально поддерживает людей в их желании вести здоровый образ жизни. А те социальные аспекты, которые государство выполняет перед гражданами страны, – на уровне мировых стандартов и практик.