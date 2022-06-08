Петришенко: учителя, родители и сам ребёнок – вот триада, которая должна работать над состоянием здоровья

Это проект белорусских специалистов с использованием только отечественных строительных материалов. Получилось эстетично, комфортно, удобно, с обеспечением инклюзии. Развита и спортивная инфраструктура. Созданы все условия для всестороннего и гармоничного развития детей. Поэтому воспитанники посещают сад и школу с огромным удовольствием. К слову, сегодня практически 90 % детей детсадовского возраста считаются абсолютно здоровыми. Однако следить за самочувствием малышей необходимо постоянно.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наша задача, чтобы те 90 % абсолютно здоровых детей – вообще доводить эту цифру еще выше, до 100, чтобы меньше врачам было заниматься, чтобы они могли только текущую диспансеризацию проводить и диагностику по тому, какие возможно увеличить физические нагрузки и для гармоничного развития детского организма, чтобы не было перегрузок с точки зрения учебной программы. Ну и самое главное, бич наших детей – это гиподинамия, это сидение на месте. Поэтому надо действительно рационально и с соблюдением всех мер, и родители должны смотреть за этим, и учителя, и сам ребенок. Вот триада, которая должна работать над состоянием здоровья ребенка.