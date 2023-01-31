«Наши люди остались без гарантии». Как в Беларуси усовершенствовали законодательство о туризме?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму. Юлия Бешанова, ведущая:

С 1 января туристическая отрасль живет по новым правилам. Вступил в силу новый Закон «О туризме». Что кардинально изменилось, как мы ощутим эти изменения? Что бы вы отметили?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Наверное, самое главное – это вопросы выездного туризма, потому что в 2020 году, когда была пандемия, мы столкнулись с проблемой, что наши туристы остались без гарантии. Люди, которые отдыхали за рубежом, звонили и спрашивали, как можно вернуться. В общем, достаточно много проблем было, поэтому в новом законе предусмотрены три варианта гарантий: банковская гарантия, страховая гарантия и создание фонда, который тоже обеспечит, покроет какие-то расходы, если непредвиденные ситуации возникнут у туристов за рубежом. Это одно из главных новшеств закона. И целый месяц мы сопровождаем как наших туроператоров, людей, которые работают в этой сфере, соответственно, людей, которые собираются путешествовать, потому что с 1 января в обязательном порядке в договоре должен быть пункт о какой-либо из этих гарантий. Необязательно, чтобы их было три, это вариативно. Любой из этих вариантов на выбор туроператора. Можно говорить, что уже за месяц больше в приоритете создание фондов. То есть собирается какая-то коалиция. Юлия Бешанова:

То есть это несколько туроператоров…