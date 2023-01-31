«Наши люди остались без гарантии». Как в Беларуси усовершенствовали законодательство о туризме?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.
Юлия Бешанова, ведущая:
С 1 января туристическая отрасль живет по новым правилам. Вступил в силу новый Закон «О туризме». Что кардинально изменилось, как мы ощутим эти изменения? Что бы вы отметили?
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Наверное, самое главное – это вопросы выездного туризма, потому что в 2020 году, когда была пандемия, мы столкнулись с проблемой, что наши туристы остались без гарантии. Люди, которые отдыхали за рубежом, звонили и спрашивали, как можно вернуться. В общем, достаточно много проблем было, поэтому в новом законе предусмотрены три варианта гарантий: банковская гарантия, страховая гарантия и создание фонда, который тоже обеспечит, покроет какие-то расходы, если непредвиденные ситуации возникнут у туристов за рубежом. Это одно из главных новшеств закона. И целый месяц мы сопровождаем как наших туроператоров, людей, которые работают в этой сфере, соответственно, людей, которые собираются путешествовать, потому что с 1 января в обязательном порядке в договоре должен быть пункт о какой-либо из этих гарантий. Необязательно, чтобы их было три, это вариативно. Любой из этих вариантов на выбор туроператора. Можно говорить, что уже за месяц больше в приоритете создание фондов. То есть собирается какая-то коалиция.
Юлия Бешанова:
То есть это несколько туроператоров…
Ирина Воронович:
Не менее 10 должно быть, чтобы создался фонд. Люди объединяются, создают его. Здесь очень интересно, что этот фонд при благоприятном развитии событий… В последующем сама компания туроператоров, которые объединятся в один фонд, сможет эти деньги использовать на какой-нибудь маркетинг.
Юлия Бешанова:
А подорожали ли в связи с этим новшеством сами турпутевки?
Ирина Воронович:
Подорожание должно быть со стороны банковских гарантий или страховых, потому что если мы даже покупаем медицинскую страховку, то мы за нее платим. Мы можем понимать, что даже если подорожание путевки будет, то это в коэффициенте приблизительно так же, как и в медицинских страховках, потому что зависит и от тура, и от страны, и от количества дней. То есть тоже тарификация есть, но это не те деньги, которые могли бы напугать туриста. Это доступно.
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