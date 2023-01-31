Есть несколько приоритетных направлений. В каких странах любят отдыхать белорусы?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму. Юлия Бешанова, ведущая:

Наверняка после 2020 года, плюс пандемия, все изменилось, и направления предпочтительные тоже изменились. Куда больше всего сейчас летают белорусы, куда ездят? В какие страны? Может, какие-то новые направления появились?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Если мы говорим о выездном туризме, то здесь вопрос не сильно изменился. Те страны, которые и в пандемию работали, – это известное направление, интересное для белорусов, где есть море, пляжный отдых, солнышко, – это Египет, Турция. Есть более дальнее направление, с пересадками. Это азиатские направления. Нельзя забывать Российскую Федерацию, у которой тоже есть море, и летом наши туристы тоже туда активно путешествуют. Юлия Бешанова:

К нам едут?

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Да, едут. Продолжая тему новшеств Закона «О туризме», стоит отметить, что в нем появились новые термины, которые касаются дел внутреннего и въездного туризма. Национальное агентство ведет реестр новых и существующих информационно-туристических центров. Отдельно прописано понятие аудиогида. В этом году впервые начинается аттестация аудиогидов. Юлия Бешанова:

Это огромный пласт работы. Дмитрий Морозов:

Да. Сейчас будут накапливаться заявки на аттестацию новых аудиогидов, сопроводительных материалов. Этот сегмент объемный, важный и новый. Многие фирмы в своей работе их используют, тем более если речь идет об экзотических языках. Не всегда есть возможность найти гида, владеющего китайским языком. Сейчас Китай потихоньку открывается, поэтому в последнее время, конечно, помимо тех китайцев, которые у нас учатся, проживают, туристов мы не видели, но в ближайшем будущем можно ожидать. На протяжении последнего года радовали в первую очередь гости из Российской Федерации.