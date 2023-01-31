Есть несколько приоритетных направлений. В каких странах любят отдыхать белорусы?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.
Юлия Бешанова, ведущая:
Наверняка после 2020 года, плюс пандемия, все изменилось, и направления предпочтительные тоже изменились. Куда больше всего сейчас летают белорусы, куда ездят? В какие страны? Может, какие-то новые направления появились?
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Если мы говорим о выездном туризме, то здесь вопрос не сильно изменился. Те страны, которые и в пандемию работали, – это известное направление, интересное для белорусов, где есть море, пляжный отдых, солнышко, – это Египет, Турция. Есть более дальнее направление, с пересадками. Это азиатские направления. Нельзя забывать Российскую Федерацию, у которой тоже есть море, и летом наши туристы тоже туда активно путешествуют.
Юлия Бешанова:
К нам едут?
Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Да, едут. Продолжая тему новшеств Закона «О туризме», стоит отметить, что в нем появились новые термины, которые касаются дел внутреннего и въездного туризма. Национальное агентство ведет реестр новых и существующих информационно-туристических центров. Отдельно прописано понятие аудиогида. В этом году впервые начинается аттестация аудиогидов.
Юлия Бешанова:
Это огромный пласт работы.
Дмитрий Морозов:
Да. Сейчас будут накапливаться заявки на аттестацию новых аудиогидов, сопроводительных материалов. Этот сегмент объемный, важный и новый. Многие фирмы в своей работе их используют, тем более если речь идет об экзотических языках. Не всегда есть возможность найти гида, владеющего китайским языком. Сейчас Китай потихоньку открывается, поэтому в последнее время, конечно, помимо тех китайцев, которые у нас учатся, проживают, туристов мы не видели, но в ближайшем будущем можно ожидать. На протяжении последнего года радовали в первую очередь гости из Российской Федерации.
Юлия Бешанова:
Это уже традиционные наши гости.
Дмитрий Морозов:
Безусловно, здесь сказалось открытие границ, отсутствие необходимости делать ковидные документы. Заметно и присутствие гостей по безвизу из сопредельных республик, но в большинстве случаев это не туристы. Это люди, которые едут по семейным, хозяйственным, деловым визитам. Туристы среди них тоже, конечно, присутствуют, но если раньше можно было точно их посчитать благодаря наличию туристического ваучера, то есть под безвиз попадали те, кто брал туристический пакет, то сейчас, по сути, такого требования нет, поэтому считается общее количество въезжающих. Государственный пограничный комитет видит эту статистику. Уже скоро будет видно в Белстате, сколько у нас посетителей из этих стран.
Конечно, экономический эффект есть, но мы понимаем, что далеко не все из этих посетителей являются туристами. Из более отдаленных стран, конечно, тоже статистика покажет, кто к нам долетел, но то количество рейсов, которое сейчас у нас есть, серьезно ограничивает данный туристический поток, но при такой ограниченности рейсов и цена на авиаперелет достаточно серьезно возросла, поэтому на ближайшее время Российская Федерация, страны СНГ – это основные наши целевые рынки, но с прицелом на дальнюю дугу.
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