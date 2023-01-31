«Многие любят путешествовать индивидуально». Какие мобильные приложения придумали белорусы для туризма?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если путешественник, что касается внутреннего туризма, путешествует самостоятельно, как ему составить программу? Куда обращаться, где смотреть, чтобы увидеть все то, о чем вы говорите? Потому что, как правило, это обзорная экскурсия. Поехали, посмотрели.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Это если через туристическое агентство. От точки А до точки Б все продумано, где перекусить, что посетить. Национальное агентство по туризму разработало маршрутизатор. То есть ты заходишь на сайт, на страничку маршрутизатора, и там тоже можно выбрать по критериям, какой вид туризма тебе интересен.
Юлия Бешанова:
То есть если это интересный мастер-класс, это все можно выбрать?
Ирина Воронович:
Какое направление, город, на чем можно доехать (маршрутка, машина, где можно взять велосипед, если ты хочешь спортивным видом заняться). Безусловно, здесь можно индивидуальный тур выстроить на один день, можно на несколько дней, где переночевать. Я думаю, что это важно. И другое направление – многие наши города делают собственные мобильные приложения, по которым тоже можно самостоятельно, скачав его, приехать в город. Например, в Гродно достаточно апробировано это мобильное приложение. Можно по нему прогуляться, посмотреть. Недавно с Национальной академией наук общались. Приложение «Крок up» интересное. Каждый культурный объект, здесь мы говорим о культурно-образовательном туризме. Спокойно самостоятельно открываешь, можно и аудио прослушать, и прочитать. Многие любят путешествовать индивидуально, чтобы не было суеты, свой темп. Не всегда комфортно, когда вокруг тебя люди. Особенно в пандемийный период индивидуальный туризм вышел на лидирующие позиции.
Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Сайт belarus.travel, маршрутизатор, мы дорабатываем. В этом году мы хотим прийти к тому, чтобы можно было себе скачать, по сути, небольшую памятку по своему путешествию. Согласно заданным критериям, спланировать маршрут, «вытянуть» его в PDF-формате, чтобы было и в электронном, и можно было распечатать. Вдруг это иностранный гость, у кого не будет местной мобильной связи. Такое путешествие подготовить и по такому индивидуальному путеводителю двигаться по Беларуси.
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