«Многие любят путешествовать индивидуально». Какие мобильные приложения придумали белорусы для туризма?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму. Юлия Бешанова, ведущая:

Если путешественник, что касается внутреннего туризма, путешествует самостоятельно, как ему составить программу? Куда обращаться, где смотреть, чтобы увидеть все то, о чем вы говорите? Потому что, как правило, это обзорная экскурсия. Поехали, посмотрели.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Это если через туристическое агентство. От точки А до точки Б все продумано, где перекусить, что посетить. Национальное агентство по туризму разработало маршрутизатор. То есть ты заходишь на сайт, на страничку маршрутизатора, и там тоже можно выбрать по критериям, какой вид туризма тебе интересен. Юлия Бешанова:

То есть если это интересный мастер-класс, это все можно выбрать?