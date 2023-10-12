Уровень подготовки абитуриентов значительно вырос. Кто поступает в Академию МВД?

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы руководите крупнейшей специализированной академией. Конкурс с каждым годом все выше и выше?
Дмитрий Курьян, заместитель начальника Академии МВД Республики Беларусь:
Конкурс, даже если брать последний десяток лет, значительно возрос. Если брать вступительную кампанию 2023 года, то надо отметить, что на все без исключения факультеты значительно выросли проходные баллы. Контингент абитуриентов, которые к нам поступали, уровень их подготовки в 2023 году можно сравнить с предыдущими, он значительно вырос. Тому подтверждение то, что у нас более 80 абитуриентов имели результаты тестирования 300 и более баллов. Шесть абитуриентов поступали с баллами по централизованному тестированию, по отдельным дисциплинам набрав 100 баллов. 12 медалистов тоже изъявили желание.