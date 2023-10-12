Уровень подготовки абитуриентов значительно вырос. Кто поступает в Академию МВД?

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы руководите крупнейшей специализированной академией. Конкурс с каждым годом все выше и выше?