Победитель «Ветеранского подворья»: сейчас пенсионер не тот, что 20 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал

Конкурс «Ветеранское подворье» традиционный и проводится каждый год. Жители центрального региона, которые на пенсии, делятся красотами своих приусадебных участков, а после специальная комиссия оценивает работы по разным показателям, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Александр и Наталья Тишковец родом из одной деревни. Сельскую жизнь ни на что не променяют. Говорят, эти красоты завораживают и влюбляют в себя с первого взгляда.





Наталья Тишковец:

Когда трудишься, ничего не замечаешь, вперед бежишь.

Александр Тишковец:

Я получаю удовольствие от проделанной работы дома. Это дает мне заряд.

Герои в браке уже почти 40 лет. И на вопрос, какой секрет семейного счастья, улыбаются, главное – находить компромиссы и делить обязанности. Так, к примеру, красота в дворе на плечах мужа, огород – уже вотчина жены. Наталья Тишковец:

Я ничего не покупаю. У меня больше 100 гладиолусов. Закатки наделала – больше 130 банок.