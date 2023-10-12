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Победитель «Ветеранского подворья»: сейчас пенсионер не тот, что 20 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал

12 октября 2023 19:29
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Конкурс «Ветеранское подворье» традиционный и проводится каждый год. Жители центрального региона, которые на пенсии, делятся красотами своих приусадебных участков, а после специальная комиссия оценивает работы по разным показателям, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Александр и Наталья Тишковец родом из одной деревни. Сельскую жизнь ни на что не променяют. Говорят, эти красоты завораживают и влюбляют в себя с первого взгляда.

Победитель «Ветеранского подворья»: сейчас пенсионер не тот, что 20 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал-1



Наталья Тишковец:
Когда трудишься, ничего не замечаешь, вперед бежишь.

Александр Тишковец:
Я получаю удовольствие от проделанной работы дома. Это дает мне заряд.

Победитель «Ветеранского подворья»: сейчас пенсионер не тот, что 20 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал-4

Герои в браке уже почти 40 лет. И на вопрос, какой секрет семейного счастья, улыбаются, главное – находить компромиссы и делить обязанности. Так, к примеру, красота в дворе на плечах мужа, огород – уже вотчина жены.

Наталья Тишковец:
Я ничего не покупаю. У меня больше 100 гладиолусов. Закатки наделала – больше 130 банок.

Победитель «Ветеранского подворья»: сейчас пенсионер не тот, что 20 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал-7

В семье есть своя кормилица – белая Буренка. За хороший уход дает неплохой удой. А еще во дворе трактор и даже ульи с пчелами.

Александр Тишковец:
При Союзе таблички вешали «Дом образцового порядка и быта». У меня какая-то зависть была. Я всегда шел к этому.

Победитель «Ветеранского подворья»: сейчас пенсионер не тот, что 20 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал-10

Семья Тишковец не только за уют в доме, но и за здоровый образ жизни. Александр Григорьевич Тишковец даже оборудовал у себя самый настоящий тренажерный зал с видом на парк. Говорит, со спортом стал лучше себя чувствовать.

Александр Тишковец:
Сейчас пенсионер – не тот, что 20-30 лет назад сидел на лавочке и смерти ждал. Это активный товарищ, который может работать.

Подробности в видео.

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# Пенсионеры # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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