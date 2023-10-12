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Победительница конкурса «Ветеранское подворье» умеет варить более 20 видов сыра. Узнали, чем ещё удалось зацепить жюри

12 октября 2023 19:23
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Конкурс «Ветеранское подворье» традиционный и проводится каждый год. Жители центрального региона, которые на пенсии, делятся красотами своих приусадебных участков, а после специальная комиссия оценивает работы по разным показателям, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Победительница конкурса «Ветеранское подворье» умеет варить более 20 видов сыра. Узнали, чем ещё удалось зацепить жюри-1

Тамара Протасевич в числе победителей. Она удивила комиссию домашними питомцами. Оно и понятно – стоило зайти во двор, как съемочную группу встретили гуси, куры, коты. Хозяйка шутит, без этих пернатых и пушистых свою жизнь уже не представляет.

Победительница конкурса «Ветеранское подворье» умеет варить более 20 видов сыра. Узнали, чем ещё удалось зацепить жюри-4

Тамара Протасевич:
Поехала в совхоз картошку копать и познакомилась там с главным агрономом – судьба. Он предложил мне замуж, мы повстречались 10 дней. Я бросила Минск, он сказал: я в деревню хочу. Родила своих троих детей – два мальчика и девочку.

Победительница конкурса «Ветеранское подворье» умеет варить более 20 видов сыра. Узнали, чем ещё удалось зацепить жюри-7

Материнскую любовь Тамара Ивановна дарила не только кровным детям. Уже когда переехали на борисовскую землю, решила стать приемным родителем. Любви у нее хватит на всех.

Тамара Протасевич:
Одновременно воспитывали шестеро детей. Кто-то уходил, кто-то приходил. Все дети хорошие, просто сложные судьбы у них были.

Не так давно муж построил летнюю кухню. Наша героиня решила изготавливать сыры.

Победительница конкурса «Ветеранское подворье» умеет варить более 20 видов сыра. Узнали, чем ещё удалось зацепить жюри-10

Тамара Протасевич:
У нас было три коровы. Молоко домашнее, хорошее. Посмотрела в интернете, какие девочки делают сыры. И думаю: неужели я не смогу? Меня это затянуло, я могу ночами работать.

Я изготавливаю 20, может, и больше видов. Могу и буррату, канестрато – разные.

Подробности в видео.

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# Конкурс # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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