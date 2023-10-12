Победительница конкурса «Ветеранское подворье» умеет варить более 20 видов сыра. Узнали, чем ещё удалось зацепить жюри

Конкурс «Ветеранское подворье» традиционный и проводится каждый год. Жители центрального региона, которые на пенсии, делятся красотами своих приусадебных участков, а после специальная комиссия оценивает работы по разным показателям, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ.

Тамара Протасевич в числе победителей. Она удивила комиссию домашними питомцами. Оно и понятно – стоило зайти во двор, как съемочную группу встретили гуси, куры, коты. Хозяйка шутит, без этих пернатых и пушистых свою жизнь уже не представляет.

Тамара Протасевич: Поехала в совхоз картошку копать и познакомилась там с главным агрономом – судьба. Он предложил мне замуж, мы повстречались 10 дней. Я бросила Минск, он сказал: я в деревню хочу. Родила своих троих детей – два мальчика и девочку.

Материнскую любовь Тамара Ивановна дарила не только кровным детям. Уже когда переехали на борисовскую землю, решила стать приемным родителем. Любви у нее хватит на всех.

Тамара Протасевич:

Одновременно воспитывали шестеро детей. Кто-то уходил, кто-то приходил. Все дети хорошие, просто сложные судьбы у них были.

Не так давно муж построил летнюю кухню. Наша героиня решила изготавливать сыры.