«Высокие требования по здоровью». Кто может стать военным лётчиком?

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У авиаторов же наверняка особенно очень высокие требования по поводу здоровья? Есть особые требования? Поделитесь, расскажите, на что особенно обращают внимание?
Павел Дубовик, курсант 3-го курса авиационного факультета УО «ВАРБ»:
Очень важно, чтобы было хорошее зрение, также само состояние здоровья. Перенесение перегрузок всяких, чтобы не тошнило, главное.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что самое сложное было при поступлении? Именно интеллектуальная составляющая – выучить экзамены, подготовить, знать какие-то ответы, физическая подготовка, моральный дух?
Павел Дубовик:
Слава богу, все прошло очень легко.
Наталья Надольская:
Я еще хотела спросить: таких не берут в космонавты...
Сергей Парчевский:
В краповые береты каких не берут?
Наталья Надольская:
Кого не берут в Военную академию?
Даниил Белькевич, курсант 3-го курса факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь:
В Военную академию, в принципе, может попасть любой желающий. Главное, проявить желание, настойчивость. Кстати, это является тоже одним из тех качеств, о которых нужно сказать – это настойчивость и готовность отдать себя полностью своему любимому делу. Готовность выполнить любую поставленную задачу перед нами. Я думаю, что эти качества, которые будут главенствующими при поступлении в Военную академию и иные силовые структуры.
Уровень подготовки абитуриентов значительно вырос. Кто поступает в Академию МВД – подробнее здесь.