«Высокие требования по здоровью». Кто может стать военным лётчиком?

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

У авиаторов же наверняка особенно очень высокие требования по поводу здоровья? Есть особые требования? Поделитесь, расскажите, на что особенно обращают внимание?

Павел Дубовик, курсант 3-го курса авиационного факультета УО «ВАРБ»:

Очень важно, чтобы было хорошее зрение, также само состояние здоровья. Перенесение перегрузок всяких, чтобы не тошнило, главное. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что самое сложное было при поступлении? Именно интеллектуальная составляющая – выучить экзамены, подготовить, знать какие-то ответы, физическая подготовка, моральный дух? Павел Дубовик:

Слава богу, все прошло очень легко. Наталья Надольская:

Я еще хотела спросить: таких не берут в космонавты... Сергей Парчевский:

В краповые береты каких не берут? Наталья Надольская:

Кого не берут в Военную академию?