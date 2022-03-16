«Есть ряд таких позиций». Разбираемся, могут ли цены на продукты в Минске быть выше, чем в регионах
Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, ведущая:
Можно ли сказать, что цены в столице несколько выше, чем в целом по стране?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Наш мониторинг мы делаем по всей республике. Мы видели, что из 89 позиций, которые мы мониторим, порядка 17 позиций цена могла отличаться (чуть-чуть выше, чем в регионах). Но сказать, что это в разы или на большие проценты, – нет. Даже этих 17 позиций немножко колеблются: что-то выше в регионах, что-то выше в Минске. Но в целом, я повторюсь, 17 позиций из 89 на какой-то небольшой процент отличаются в регионах.
Кристина Сущеня:
То есть получается, что ценник в среднем одинаковый?
Александр Щекович:
Ценник в среднем одинаковый. Мы говорим: зависит от производителя, от формы. Очень важна фасовка. Есть такая хитрость: 900 граммов, 800 граммов, килограмм. Как пересчитать? То есть я вижу, что по нашим мониторингам нет такого безумного отличия по тем 89 позициям, которые мы сегодня мониторим.
Кристина Сущеня:
А что это за 17 позиций? Что туда входит?
Александр Щекович:
В том числе гречневая крупа, про которую мы говорили, где-то в какой-то период времени была чуть выше. Эти овощные перипетии, которые были в середине прошлого года, в летний период в Минске подросли. То есть ряд таких позиций, но они несущественные. То есть это не такая основная корзина продовольственная, от которой зависело бы благополучие семьи.
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