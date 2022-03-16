«Есть ряд таких позиций». Разбираемся, могут ли цены на продукты в Минске быть выше, чем в регионах

Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, ведущая:

Можно ли сказать, что цены в столице несколько выше, чем в целом по стране?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Наш мониторинг мы делаем по всей республике. Мы видели, что из 89 позиций, которые мы мониторим, порядка 17 позиций цена могла отличаться (чуть-чуть выше, чем в регионах). Но сказать, что это в разы или на большие проценты, – нет. Даже этих 17 позиций немножко колеблются: что-то выше в регионах, что-то выше в Минске. Но в целом, я повторюсь, 17 позиций из 89 на какой-то небольшой процент отличаются в регионах. Кристина Сущеня:

То есть получается, что ценник в среднем одинаковый?