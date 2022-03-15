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«Чёрная пятница всё-таки существует?» Психолог рассказал, это реальная акция или уловка маркетологов

15 марта 2022 10:04
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Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, ведущая:
А стоит ли верить красному ценнику? Сергей Владиславович, вы как психолог, когда заходите в магазин, как вы относитесь к акциям?

«Чёрная пятница всё-таки существует?» Психолог рассказал, это реальная акция или уловка маркетологов-1

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии, кинезиолог:
Я с умом отношусь к акциям и стремлюсь не подвергаться эмоциональному давлению, оцениваю рационально, смотрю, нужно мне или не нужно. Естественно, когда вы видите, что товар всегда стоил условных 100 рублей, а сейчас он стоит 30 рублей, то хочется набрать побольше. Но первый вопрос, который надо задать себе: за какое время то, что я приобрету, я использую? Если это больше года, то, может быть, и не имеет смысла. Поэтому к акциям я отношусь крайне рационально: жду скидок на черную пятницу 13-го и покупаю, например, электронику.

«Чёрная пятница всё-таки существует?» Психолог рассказал, это реальная акция или уловка маркетологов-4

Илона Волынец:
Черная пятница все-таки существует?

Сергей Шлапак:
Конечно. Есть некоторые магазины, где делают очень серьезные скидки на технику и так далее. И тогда я могу подождать три месяца и купить себе то, что мне нужно, со значимой скидкой. Но если этот товар потребления такого, что одна штучка нужна там, условно говоря, открывашка для банки, то я не буду 10 открывашек покупать. Это не нужно. Зачем?

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# Акции # общество # Илона Волынец # Сергей Шлапак # Фотофакт

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