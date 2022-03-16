«Однозначно скажу, что это нужно». Министру промышленности показали, как готовят сельхозтехнику в условиях агросервисов

Новости Беларуси. В Беларуси не будет дефицита продовольствия. Для этого в нашей стране делают все необходимое. Аграрии южных регионов уже приступили к севу ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущий урожай зависит от многих факторов, в том числе и от состояния сельхозтехники. Этот вопрос находится на особом контроле Президента.

Оценить ситуацию в Гомельский областной агросервис 16 марта приехали вице-премьер Беларуси Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пархомчик. На предприятии им показали, как проводится ремонт узлов и агрегатов к энергонасыщенным тракторам, работу электрической лаборатории, цеха по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей.

Гости увидели диагностическое оборудование совместной разработки с Гомельским техническим университетом. Петр Пархомчик отметил, что взаимодействие агросервисов и науки дает хороший эффект в подготовке сельхозтехники, но и о народных методах забывать не стоит.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Люди, которые занимаются ремонтом сельхозтехники на протяжении долгого периода, наработали простые, абсолютно уникальные способы. И очень важно, что они работают с нашими научно-техническими учреждениями, которые подсказывают, как лучше найти и обнаружить какой-то дефект, как можно сделать это значительно дешевле, чем на промышленной основе. Мы сегодня спорим: нужно это или не нужно. Я однозначно скажу, что это нужно. И пусть люди занимаются этой творческой работой, ведь она всегда дает результат.