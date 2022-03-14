Есть ажиотаж на гречку и рис? Поговорили с покупателями в минских магазинах
Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, ведущая:
Сразу подхватывая ваш ответ, предлагаю посмотреть небольшой опрос. Наш корреспондент на неделе отправилась в один из столичных магазинов и узнала у покупателей, чего им хватает и чего им не хватает.
– Есть ли ажиотаж?
– У меня нет, потому что я покупаю только то, что покушать надо. Я пенсионер. В основном молочное, хлеб, сахар.
– По-моему, пока еще всего хватает.
– Есть гречка?
– Конечно.
– Никаких проблем вообще нет. Покупаю кофе.
– А ажиотаж на рис, гречку есть?
– А вы видите? Нет никаких там проблем.
– Прошлась. Не вижу разницы такой, которая была бы и до восьмого числа, то есть мы уходили на четыре дня на праздники, поэтому я не вижу. Пришла – молоко, творог, хлеб. А больше мне пока ничего не надо. Даже в аптеку заходила лекарства мужу покупать, все, что мне надо было, все купила.
– Я прихожу – у меня все есть, все, что мне надо, я покупаю.
– А как выбор в магазинах? Может, чего-то не хватает?
– Нет, для меня всего хватает. По-моему, очень хороший ассортимент. Можно выбрать по вкусу и по цвету, по запаху. Мне нравится и нравится все белорусское. Большой ассортимент колбас. Уж куда больше? Я не понимаю уже.
– Вы что, смеетесь? Какое изобилие! А говорите, что у нас ничего нет.
– Может, скупают соль или макароны?
– Я никогда не видал такого, кто бы брал мешками. Понимаете или нет? Пришел, взял – хватит мне. Мясо – пожалуйста. Все есть. Колбасы есть, а что еще вам?
– Дефицита нет?
– Нет дефицита. Нет печеночной колбасы, а я бы взял печеночную колбасу. А где ее взять, если нет?
Светлана Гуд, заместитель генерального директора ЦУМ:
У нас достаточно гречки (четыре вида), макарон белорусских, наверное, видов восемь, импортных макарон видов шесть, риса тоже около десяти видов, муки семь видов, соли четыре вида. Пока такой острой необходимости в этих товарах нет. Больше мы продаем, чем в обычный день до этой ситуации. Но в любом случае у нас запасы достаточно большие, поэтому всего этого хватит на несколько месяцев вперед точно.
«У нас только летом были определенные проблемы с овощами». Хватит ли белорусам продовольственных товаров? Подробности далее.