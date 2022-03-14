Есть ажиотаж на гречку и рис? Поговорили с покупателями в минских магазинах

Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, ведущая:

Сразу подхватывая ваш ответ, предлагаю посмотреть небольшой опрос. Наш корреспондент на неделе отправилась в один из столичных магазинов и узнала у покупателей, чего им хватает и чего им не хватает.

– Есть ли ажиотаж?

– У меня нет, потому что я покупаю только то, что покушать надо. Я пенсионер. В основном молочное, хлеб, сахар.

– По-моему, пока еще всего хватает.

– Есть гречка?

– Конечно.

– Никаких проблем вообще нет. Покупаю кофе.

– А ажиотаж на рис, гречку есть?

– А вы видите? Нет никаких там проблем.

– Прошлась. Не вижу разницы такой, которая была бы и до восьмого числа, то есть мы уходили на четыре дня на праздники, поэтому я не вижу. Пришла – молоко, творог, хлеб. А больше мне пока ничего не надо. Даже в аптеку заходила лекарства мужу покупать, все, что мне надо было, все купила.

– Я прихожу – у меня все есть, все, что мне надо, я покупаю.

– А как выбор в магазинах? Может, чего-то не хватает?

– Нет, для меня всего хватает. По-моему, очень хороший ассортимент. Можно выбрать по вкусу и по цвету, по запаху. Мне нравится и нравится все белорусское. Большой ассортимент колбас. Уж куда больше? Я не понимаю уже.

– Вы что, смеетесь? Какое изобилие! А говорите, что у нас ничего нет.

– Может, скупают соль или макароны?

– Я никогда не видал такого, кто бы брал мешками. Понимаете или нет? Пришел, взял – хватит мне. Мясо – пожалуйста. Все есть. Колбасы есть, а что еще вам?

– Дефицита нет?

– Нет дефицита. Нет печеночной колбасы, а я бы взял печеночную колбасу. А где ее взять, если нет?