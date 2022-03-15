Почему людям свойственно скупать продукты про запас и какие продовольственные фейки сегодня распространяют?

Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ. Есть ажиотаж на гречку и рис? Поговорили с покупателями в минских магазинах – читайте здесь.

Кристина Сущеня, ведущая:

В наше время, мне кажется, никуда без различных вбросов информации. У меня с ходу вопрос. Александр Владимирович, можете посмотреть. Есть картинка: «Уважаемые покупатели! В одни руки отпускается не более трех пачек (гречневая крупа, сахар, мука, масло растительное, рисовая крупа, макаронные изделия, молоко сгущенное)». Как вы прокомментируете эту великолепную картинку? Илона Волынец, ведущая:

Это правда? Что это?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

По крайней мере, наши специалисты, которые делают мониторинг, таких объявлений ни на одном магазине не видели. По наполняемости прилавков, конечно, мы видим, что иногда их не хватает к концу рабочего дня, но принципиально мы приходим с утра, чтобы проверить: нет товара или просто не выложен товар на полки. Мы констатируем, что товар на полки выкладывается, поэтому мне больше кажется, что это фейковая информация, чтобы создать некий спрос на определенные виды товаров. Кристина Сущеня:

Тем не менее, мне кажется, некоторые ведутся. Почему людям вообще свойственно бежать, скупать что-то быстрее, скорее себе складировать дома? Почему так происходит? «У нас только летом были определенные проблемы с овощами». Хватит ли белорусам продовольственных товаров? Подробности далее.