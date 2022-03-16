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Более 200 белорусов до сих пор остаются в Украине

16 марта 2022 18:03
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Новости Беларуси. В Украине остается чуть более 200 граждан Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедшие сутки на родину вернулись 13 человек. Всего за время конфликта Украину по гуманитарным коридорам покинули 3 миллиона человек.  

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# Международная политика # общество # Виктория Ходосок

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