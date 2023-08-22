Есть ли польза в консервациях? Развеиваем мифы о вреде маринованных продуктов

По грибы, ягоды сходили, дерево посадили, можно приступать к закаткам. Горы посуды, крышки, килограммы овощей. В конце августа на кухнях белорусских хозяек дел невпроворот. Соленые огурчики, консервированные перцы, помидоры, перечислять можно много, звучит все очень вкусно, но так ли эти полезны вот эти закатки? Поговорим об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Анной Бедрицкой, диетологом-нутрициологом, фитнес-тренером.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Однозначно – да, этим стоит заниматься. В этом есть много пользы, абсолютный миф, что консервированные продукты не содержит ничего полезного. Это неправда. Я думаю, что очень важно учитывать культурный, исторический аспект белорусов, потому что консервированные огурчики, помидорчики всегда были на столе. Бочковые огурчики и моченые яблоки, квашеная капуста – это же вообще суперфуды белоруса. И поэтому обязательно должны быть на белорусском столе. В осенний, зимний, весенний периоды. Есть ли польза в консервированных продуктах? Юлия Самусенко, ведущая:

Тут дело даже в составах, что касается закаток. То есть туда же белорусские хозяйки добавляются сахар, уксус, много соли. Есть и минусы, и плюсы. Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Абсолютно верно, уксус, сахар и соль – это обязательные компоненты, например, маринованных огурчиков и маринованных помидорчиков. Но никто не знает о том, что сохраняется, кроме вредного уксуса, условно вредного. Опять же мы говорим про дозировку, про количество съеденных огурчиков в течение дня или в течение недели. Я думаю, что достаточно одного-двух огурчиков в день для фанатов огурцов в осенне-зимний период. Конечно, свежие овощи и фрукты превосходят по пользе. И конечно, консервированные уступают, но зимой это отличный вариант. Почему? Потому что сохраняются микроэлементы, тот же самый кальций для здоровья костей. Сохраняется магний, железо, белки, жиры, углеводы тоже сохраняются в этих продуктах питания, бета-каротин. И такое очень важное вещество, которое называется ликопин – это антиоксидант, противораковое вещество, количество его при консервации даже утраивается в наших любимых томатах. Дмитрий Потапович, ведущий:

Наверное, самым полезным способом заготовки ягод, овощей и фруктов остается все-таки замораживание?

Анна Бедрицкая:

Абсолютно верно. Заморозка является самым полезным способом консервации. Поэтому есть смысл заполнять морозилку и морозильную камеру ягодами, овощами и фруктами, замораживать можно все, что не содержит много воды. Например, огурцы лучше не замораживать. А вот картофель, зелень, ягоды, фрукты и овощи можно замораживать. Конечно, лучше шоковая заморозка, она самая эффективная. Это приблизительно -18 градусов. Но и наши обычные холодильники в белорусских квартирах тоже подойдут. Как правильно замораживать продукты? Юлия Самусенко:

А как правильно морозить? То есть мы моем фрукты, овощи, высушиваем их. Анна Бедрицкая:

Вымыть, высушить, по пакетам заморозить. Я люблю микс – крыжовник, поречка, малина, вишня. Приблизительно в одно время происходит созревание этих ягод. Все это моется, высушивается по пакетикам и аккуратненько складируется. А потом используется в качестве приготовления морсов, компотов и выпечки. Дмитрий Потапович:

А есть ли польза в варенье? Анна Бедрицкая:

Варенье – относительно полезный продукт, как и относительно вредный. То есть если использовать варенье две-три ложечки в день в первую половину дня вприкуску с несладким чаем, то такой вариант допустим. Но лучше всего способ приготовления варенья называется холодное варенье. Когда просто перетираются ягоды с сахаром и не подвергаются долгой термической обработке. При приготовлении соков, компотов и варенья с сахаром образуется вредное вещество. И вот этот вариант приготовления – перетирание с сахаром – самый полезный. Какими плодами лучше всего запастись на зиму? Юлия Самусенко:

Какими плодами лучше всего запастись на зиму?

Анна Бедрицкая:

Я расскажу про себя, так как я люблю пользу и выгоду, у меня есть своя дача, свой участочек. Поэтому я морожу всегда поречку, вишню, клубнику, малину и крыжовник. Голубику и чернику я стараюсь есть в свежем виде, потому что эти микроэлементы, витамины имеют свойство запасаться и постепенно расходоваться в нашем организме. Поэтому есть смысл, конечно, есть голубику и чернику. Благо, ее в достаточно количестве на рынке, на приусадебных участках, люди активно внедряют этот способ выращивания. Поэтому есть смысл в свежем виде употреблять. Дмитрий Потапович:

Есть свежее, но часть оставлять на заморозку. Анна Бедрицкая:

Да, как делали наши предки, как делали наши бабушки и дедушки, все то же самое продолжается, в этом есть много пользы и смысла. Дмитрий Потапович:

Расскажите про сроки годности и способы хранения. Анна Бедрицкая:

Говорят о том, что все заморозки и консервации можно хранить до трех лет. Но я бы сказала, что все-таки лучше перестраховаться и съесть все заготовки в течение сезона. То есть все, опустошили погреба, холодильники и сухие, прохладные места, все опустошить, оставить чистые банки и на следующий год приготовить свежие.