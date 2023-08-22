В Витебске дорожную обстановку будут контролировать беспилотники

Новости Беларуси. В Витебске дорожную обстановку теперь будут контролировать квадрокоптеры. Областной центр стал первым городом, где внедряют подобные технические средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они способны подниматься на высоту до 6 километров и фиксировать нарушения. Применять беспилотные аппараты намерены на наиболее загруженных улицах, а в перспективе и на загородных магистралях. В Госавтоинспекции уверены, что это дисциплинирует участников дорожного движения. А в случае спорных моментов видеофиксация станет неоспоримым доказательством.

Руслан Короев, временно исполняющий обязанности заместителя начальника УГАИ Витебского облисполкома:

У нас уже есть конкретные выявления грубых нарушений с помощью данных беспилотных летательных аппаратов. Когда мы наблюдаем с высоты полета резкое изменение дорожной ситуации, а также участников дорожного движения и незамедлительно реагируем. Направляем оперативно наряд в ту местность или участника дорожного движения. Соответственно они реагируют и выявляют такие нарушения.