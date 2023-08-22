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В Витебске дорожную обстановку будут контролировать беспилотники

22 августа 2023 07:44
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Новости Беларуси. В Витебске дорожную обстановку теперь будут контролировать квадрокоптеры. Областной центр стал первым городом, где внедряют подобные технические средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске дорожную обстановку будут контролировать беспилотники-1

Они способны подниматься на высоту до 6 километров и фиксировать нарушения. Применять беспилотные аппараты намерены на наиболее загруженных улицах, а в перспективе и на загородных магистралях. В Госавтоинспекции уверены, что это дисциплинирует участников дорожного движения. А в случае спорных моментов видеофиксация станет неоспоримым доказательством.

В Витебске дорожную обстановку будут контролировать беспилотники-4

Руслан Короев, временно исполняющий обязанности заместителя начальника УГАИ Витебского облисполкома:
У нас уже есть конкретные выявления грубых нарушений с помощью данных беспилотных летательных аппаратов. Когда мы наблюдаем с высоты полета резкое изменение дорожной ситуации, а также участников дорожного движения и незамедлительно реагируем. Направляем оперативно наряд в ту местность или участника дорожного движения. Соответственно они реагируют и выявляют такие нарушения.

В Витебске дорожную обстановку будут контролировать беспилотники-7

Операторы, управляющие беспилотным летательным аппаратом, прошли специальное обучение. В Минобороны каждый дрон зарегистрирован.

# ГАИ # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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