Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Беларуси и России

Нужно максимально серьезно отнестись к подготовке к XI Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет летом будущего года в Витебске. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 22 августа, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Сегодня во Дворце Независимости проходит совещание по актуальным вопросам развития Витебского региона. Одной из обсуждаемых тем стала также и подготовка к Форуму регионов.

«Знаю, что предложена генеральная идея мероприятия – наука и инновации для экономического развития союза. Нам есть что предложить партнерам (успех ТИБО-2023 тому подтверждение) и есть что позаимствовать у российских коллег из науки», – подчеркнул Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что предстоящий Форум – еще одна площадка для новых бизнес-идей. Речь идет о поле деятельности от инновационных разработок до заключения крупных контрактов.

«Надо доложить о разработанных концепциях, планах по организации и наших фишках, которые мы готовы предъявить народу. Может, пришло время пригласить к участию партнеров и из других стран?» – задал вопрос Александр Лукашенко.