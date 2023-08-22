14-тонники штурмуют водную преграду. Как ведут себя БМП на плаву?

Здесь готовят прапорщиков и младших специалистов. На протяжении нескольких дней механики-водители тренировались в составе штатных экипажей, чтобы преодолеть водную преграду. Научиться водить 14-тонную боевую технику на плаву – задача не из легких. Тем более для начинающих механиков-водителей.

Илья Дерман, заместитель начальника по идеологической работе 59-й школы подготовки специалистов:

Данные занятия выполняются у нас впервые и больше их по курсу обучения не будет. Что касается именно преодоления водной преграды. Самое основное, на что мы делаем упор на данных занятиях, это психологическая подготовка военнослужащего. Так как не каждый военнослужащий согласен и будет морально готов сесть в закрытую машину, застопорить люки и преодолеть водную преграду, которая у нас на протяжении 300 метров. Здесь определенный упор мы делаем на психолога воинской части, которые работают с нами на полигоне до самого последнего военнослужащего, который откатает и отплавает на данном упражнении.

По психологическим аспектам не выявились те военнослужащие, которые не хотят преодолевать данное упражнение, проходить его согласно курсу обучения. Данный аспект мы называем подготовкой к убытию в воинские части для выполнения дальнейших поставленных задач по предназначению. Так как военнослужащие, проходя такие сложные упражнения, проходя барьер через самого себя, будут подкованы к выполнению задач по предназначению при дальнейшем прохождении военной службы после 72-го Объединенного учебного центра.