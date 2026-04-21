В Лондоне из-за забастовки прекращена работа метро

Жизнь столицы Великобритании нарушила масштабная забастовка работников метро. Несколько часов назад поезда перестали ходить по всем основным городским линиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По второстепенным – составы идут с большим перерывом. Миллионы жителей Лондона столкнуться с проблемой, как добраться домой. Акция протеста вызвана изменениями условий труда. Профсоюз отклонил предложение лондонской транспортной компании о переходе машинистов поездов на четырехдневную рабочую неделю. Это приведет к увеличению продолжительности смен, усталости сотрудников и проблемам с безопасностью. Серьезные перебои в работе пассажирского транспорта продолжатся до 24 апреля.