Прямой эфир

В Лондоне из-за забастовки прекращена работа метро

21 апреля 2026 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жизнь столицы Великобритании нарушила масштабная забастовка работников метро. Несколько часов назад поезда перестали ходить по всем основным городским линиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне из-за забастовки прекращена работа метро-2

По второстепенным – составы идут с большим перерывом. Миллионы жителей Лондона столкнуться с проблемой, как добраться домой. Акция протеста вызвана изменениями условий труда. Профсоюз отклонил предложение лондонской транспортной компании о переходе машинистов поездов на четырехдневную рабочую неделю. Это приведет к увеличению продолжительности смен, усталости сотрудников и проблемам с безопасностью. Серьезные перебои в работе пассажирского транспорта продолжатся до 24 апреля.

# Великобритания # Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии при взрыве в танке погибли трое военнослужащих
21 апреля 2026 11:22

В Японии при взрыве в танке погибли трое военнослужащих

Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 22 апреля в Исламабаде
21 апреля 2026 11:22

Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 22 апреля в Исламабаде

НАТО занимается поиском новейших российских подлодок в Северной Атлантике
21 апреля 2026 10:51

НАТО занимается поиском новейших российских подлодок в Северной Атлантике