Магия трещин! Как создать шедевр из хрупкого стекла – пообщались с белорусским виртуозом

Ольга Бурлакова, ведущая: Вы говорили, что в мире всего лишь десяток насчитывается таких же мастеров, таких художников, хотя вы себя художником не называете. Расскажите тогда, как вообще пришло вам это озарение и с чего началось ваше творчество?

Рома Бондарь, художник:

На самом деле эта история больше походит, наверное, на кино, как я думаю. Потому что я человек, который был очень большим скептиком, что касаемо каких-то жизненных знаков. Я в это не верил.

Я попал в небольшое ДТП, абсолютно небольшое, мне веткой повредило лобовое стекло. И на миг, когда произошло столкновение, мне показалось, что я увидел какой-то образ. Только на миг. Это как на облака, смотри, образы какие-то видишь. И забыл сразу. Уже пришло осознание ДТП и все. И когда уже лобовое менял, вспомнил об этом.

Но, к сожалению, я уже этого образа почему-то там не видел. Я забрал, попробовал поделать, у меня ничего не получилось. Потом я уже начал узнавать в интернете, существует ли такое вообще искусство. И оказывается, да, существует.