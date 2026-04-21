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Лучшие на Кубке ДОСААФ СНГ! В Минске чествовали белорусских парашютистов

21 апреля 2026 13:37
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Их стихия – небо, а ветер – только в радость. В Минске встретили белорусскую команду, которая вернулась с Кубком ДОСААФ СНГ по парашютному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие на Кубке ДОСААФ СНГ! В Минске чествовали белорусских парашютистов-2

Честь страны на международном уровне отстаивали четверо спортсменов: Олег Фомин, Никита Никитин, Дарья Шестакович и Полина Власова. За высокие спортивные результаты они удостоены почетных грамот. Парашютисты рассказали, какие испытания пришлось преодолеть, чтобы завоевать высокую награду. 

Лучшие на Кубке ДОСААФ СНГ! В Минске чествовали белорусских парашютистов-4

Дарья Шестакович, спортсмен-парашютист Минского аэроклуба ДОСААФ:
По приезду уже на саму площадку было немножечко неожиданно увидеть там тоже капризную погоду. Сильный ветер и дождь. Все предвещало к тому, чтобы у нас не состоялась программа. Но как-то мы умудрились это сделать и отпрыгать полностью всю программу, да еще с таким успехом.

Кубок ДОСААФ СНГ по парашютному спорту проходил с 9 по 13 апреля в Саратове. Наши спортсмены завоевали золото в общекомандном зачете, а также заняли призовые места в личных соревнованиях.

# Белорусские спортсмены

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