Если вас перебили – разбираем уловки в общении

Вас перебили, и вы забыли, что хотели сказать. Задали неудобный вопрос, краснеете и мямлите. Нужно отказать – язык не поворачивается. Знакомо? Сегодня разбираем уловки в общении.

Ирина Красовская, медиатор: В любом диалоге есть у каждого позиция. У каждого есть интерес. За интересом есть еще потребности. Конструктивный диалог – это когда один рассказывает, второй внимательно, любознательно слушает. И слушает не для того, чтобы ответить, а чтобы понять, что хочет собеседник.

А если вас перебили, не молчите и не нападайте. Возьмите паузу, спокойно скажите: я не закончил, можно продолжить? Или используйте технику перефразирования.

Ирина Красовская:

И перед тем, как что-то ответить, переспросите у него: правильно ли я вас поняла, вы говорили сейчас об этом? Очень важная коммуникативная техника – это все-таки открытые вопросы. Самое главное – это Я-сообщение. Говорить не о человеке, а говорить о себе. Не ты, к примеру, такой-то, а я чувствую, что ты совершаешь какие-то действия, на меня это вот так влияет.