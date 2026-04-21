Суд ЕС угрожает Венгрии санкциями из-за запрета доступа детей к ЛГБТ-контенту

Суд в Евросоюза требует от Будапешта сделать в стране доступным для детей контент, связанный с ЛГБТ. Венгрии грозят санкции, пишет РИА Новости.

В рамках закона, направленного на борьбу с педофилией, в Венгрии в 2021 году введен запрет на ЛГБТ-контент для несовершеннолетних. Ввиду чего ЕК была подана жалоба в Суд ЕС, объявив это якобы «дискриминацией».

Согласно документу, ЕК в ходе нового искового заявления может потребовать наложить финансовые санкции на страну-участницу объединения, если та не выполняет решение. При этом, как указывается, «в случае непредставления Еврокомиссии мер по транспонированию директивы, по ее предложению Суд ЕС может назначить санкции уже на стадии первого решения».

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