О ней мечтает каждый класс – пообщались с учителем истории средней школы №19 Минска

Анна Меркушевич, корреспондент:

Она та самая учительница, о которой мечтает каждый класс. Молодая, энергичная, влюбленная в свой предмет. Она доказывает, что уроки прошлого могут быть громче лайков в TikTok, а авторитет педагога не зависит от возраста.

Она ведет за собой учеников сквозь даты и судьбы, превращая скучные параграфы в живые расследования. А после уроков зажигает их идеи сохранить эту историю в школьном музее. Знакомьтесь, хранительница времени и учитель для десятков мальчишек и девчонок средней школы № 19 города Минска, обладатель гранта Мингорисполкома, призер конкурса «Столичный учитель столичному образованию» Илона Игоревна Шпак.