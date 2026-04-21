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О ней мечтает каждый класс – пообщались с учителем истории средней школы №19 Минска

21 апреля 2026 14:36
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О ней мечтает каждый класс – пообщались с учителем истории средней школы №19 Минска-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
Она та самая учительница, о которой мечтает каждый класс. Молодая, энергичная, влюбленная в свой предмет. Она доказывает, что уроки прошлого могут быть громче лайков в TikTok, а авторитет педагога не зависит от возраста.

Она ведет за собой учеников сквозь даты и судьбы, превращая скучные параграфы в живые расследования. А после уроков зажигает их идеи сохранить эту историю в школьном музее. Знакомьтесь, хранительница времени и учитель для десятков мальчишек и девчонок средней школы № 19 города Минска, обладатель гранта Мингорисполкома, призер конкурса «Столичный учитель столичному образованию» Илона Игоревна Шпак.

О ней мечтает каждый класс – пообщались с учителем истории средней школы №19 Минска-3

Иллона Шпак, учитель истории и обществоведения, руководитель музея Средней школы № 19 г. Минска им. Янки Купалы:
Я безмерно люблю свою профессию. Именно в ней я самореализуюсь, развиваюсь. Обожаю работать с детьми. У меня замечательные коллеги, которые дают мне поддержку. Я всегда нахожу вдохновение, силы на новые свершения.

Дело в том, что еще в школе я очень любила уроки истории. Еще тогда решила, что я могу также преподавать. Поэтому это была мечта, и она реализовалась. Я хочу быть и дальше учителем.

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси

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